Red Ronnie e San Patrignano. Il legale: "Nessuna diffamazione"

Potrebbero finire in tribunale gli effetti della docuserie di Netflix ‘Sanpa. Luci e tenebre a San Patrignano’, quella che nel 2020 riaccese il dibattito sui metodi della comunità terapeutica per tossicodipendenti nel Riminese. Il presentatore bolognese Red Ronnie e i figli di Vincenzo Muccioli, fondatore di San Patrignano, Giacomo e Andrea, sono infatti ora indagati per diffamazione nei confronti di Walter Delogu, l’ex autista e stretto collaboratore di Vincenzo poi divenuto uno dei suoi principali accusatori. La Procura di Rimini ha notificato loro l’avviso di fine indagini.

Ma l’avvocato di Red Ronnie, Guido Magnisi, non ci sta: "Le questioni sono due. Una sostanziale, cioè il fatto che ci vengono contestate dichiarazioni fatte a un giornale online romano, in cui il mio assistito esprimeva giudizi su Delogu affermando cose ampiamente note, alcune anche già lette sulla stampa, altre comunque emerse dalla sentenza di Rimini che lo condannava per estorsione. Quindi ci si è attenuti a un diritto di cronaca". E le critiche erano dovute al fatto che "Red Ronnie è sempre stato molto amico di Muccioli, erano inseparabili". La seconda questione sarebbe invece rilevante sul piano tecnico-processuale. "L’intervista è stata rilasciata a un giornale romano, perciò presenteremo un’eccezione di incompetenza territoriale, perché secondo noi su questa vicenda, isolata rispetto a quella dei figli di Muccioli, è competente semmai l’autorità giudiziaria di Roma".