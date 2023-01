Redditi bassi, affitti cari e crisi Acli lancia l’allarme famiglie "Il 65% non può comprare casa"

di Mariateresa Mastromarino

È tempo di novità per Caf Acli, che ha inaugurato una nuova struttura in via Bentini 31a, ad angolo con via Molière. E la data di apertura degli uffici, già operativi da ieri mattina, non è stata casuale, bensì fissata proprio nel giorno di inaugurazione della campagna Isee. "Ci è sembrato giusto coniugare i due eventi – dice Chiara Pazzaglia, presidente di Acli –. È un appuntamento fondamentale. L’Isee è più importante del 730. Chi presenta la domanda, a volte, non ha niente. E l’Isee si fa proprio per ottenere dei benefici di Welfare".

Per l’occasione, Caf Acli ha presentato i dati del valore Isee del 2022 sul territorio metropolitano. Un’analisi approfondita, che evidenzia i bisogni e le necessità dei bolognesi. In totale, sono state 20.770 le dichiarazioni sostitutive uniche generate, con un incremento del 26% rispetto al 2021. Di queste, oltre diecimila sono state richieste da cittadini residenti a Bologna. "Sono quasi 18mila i cittadini che hanno richiesto l’Isee con minori o disabili nel nucleo familiare – spiega Simone Zucca, direttore di Caf Acli –. Cinquemila di questi abitano in città, in affitto". Il 18%, infatti, ha un valore Isee inferiore a cinquemila euro e non può permettersi una casa di proprietà. Un dato allarmante e preoccupante, che evidenzia la difficoltà e la fragilità economica di tante famiglie, alcune delle quali optano per una abitazione fuori città: "Il tema degli affitti non è un problema solo per gli studenti – afferma ancora Pazzaglia –, ma lo è anche per tanti nuclei familiari. I proprietari scelgono a chi affittare, con richieste improponibili per le famiglie. Bisogna ripensare le tariffe dei canoni concordati". Con l’aumentare del valore Isee crescono di conseguenza anche le possibilità economiche e la qualità della vita.

Il 65% dei residenti appartenenti alla fascia di reddito più bassa sono in affitto e solo il 6% ha un immobile di proprietà. Richiedere l’Isee è un servizio gratuito e a usufruirne non sono solo famiglie, ma anche nuclei monofamiliari. "La povertà e la solitudine vanno di pari passo – continua Pazzaglia –. Ci sono molte persone sole e questo rappresenta una difficoltà. L’Isee ci fornisce questi dati, ma associazioni e Acli devono lavorare per contrastare la solitudine". La fragilità è soprattutto femminile: "Le donne sole, soprattutto quelle anziane, non riescono a stare al passo con i cambiamenti sociali – conclude Pazzaglia –. Bisogna rivedere il Welfare di genere".