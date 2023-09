Redditi e diritti sociali. Il Pd verso le Europee

Il Pd lancia la corsa per le prossime Europee e tra disponibilità a un bis a Strasburgo degli uscenti e ricerca di candidati che "prendano voti" mette in chiaro che la questione dei migranti sarà decisiva per le prossime Europee, perché su questo tema si giocherà "il futuro dell’Europa". Parola dell’eurodeputata Pd Elisabetta Gualmini e del sindaco Matteo Lepore, ospiti ieri sera del dibattito sull’Europa e le città alla Festa dell’Unità. "La prossima settimana arriveranno altre 800 persone da collocare – ha detto Lepore – e noi che abbiamo posti del Comune dove accoglierli non potremo farlo, perché sono richiedenti asilo e il decreto Cutro prevede che possano finire in posti comunali solo i vulnerabili. Dove li metteranno? Finiranno per strada, vedrete, come è già successo a Trieste. Noi vogliamo collaborare con il governo per risolvere la gestione dei migranti, ma il centrodestra deve iniziare a gestire i flussi". "L’Europa ha fallito su questo tema, bisogna dirlo chiaramente. E non ci sono solo i Paesi dell’Est a fare la faccia cattiva e a non aiutare l’Italia" ha sottolineato Gualmini, aggiungendo che su questo tema e più in generale nel rapporto con Bruxelles, nonostante la visita di oggi di Von Der Leyen a Lampedusa, "il governo Meloni è completamente isolato" e che il Pd "non deve avere la puzza sotto al naso, sottovalutando le tensioni che hanno i nostri cittadini, ma dobbiamo gestirle, sporcandoci le mani".

Gualmini ha anche invitato il Pd a sostenere compattamente l’operato della segretaria Elly Schlein, sopratutto sulle battaglia per il salario minimo ("queste sono battaglie nostre, serve anche la crescita, certo, ma ci dobbiamo impegnare sui diritti sociali e aggregare una coalizione a partire da questo tema"), mentre Lepore ha ricordato la necessità di sostenere i redditi dei cittadini. Infine, la partita delle candidature per Europee e Regionali. Gualmini ha detto che "all’Europarlamento ho fatto una bella esperienza e mi piacerebbe continuarlo, vedremo, c’è tempo per discutere di candidature", mentre sull’eventuale terzo mandato di Bonaccini ha precisato: "Non spetta a me dirlo e non so se sia tecnicamente possibile, ne parleranno Bonaccini e la segretaria. Senza dubbio vedo che Stefano sta facendo un ottimo lavoro, a partire dall’alluvione, e che è tra i governatori più amati in Italia. Se toccherà di nuovo a lui lo sosterremo come abbiamo sempre fatto, se toccherà a un altro daremo lo stesso sostegno, anche perché l’Emilia-Romagna è contendibile, soprattutto se il centrodestra trova un candidato all’altezza".