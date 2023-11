Redditi: a Bologna tra i più elevati d’Italia. “Ma ancora troppo divario tra uomini e donne”

Bologna, 2 novembre 2023 – Buone notizie per quanto riguarda i redditi a Bologna. L'ufficio di statistica del comune ha pubblicato il rapporto annuale sui redditi dichiarati del 2021, rilevandone valori in crescita. A partire dall'Irpef dichiarato dai bolognesi, salito a 8,306 miliardi di euro rispetto ai 7,626 miliardi del 2020. E' aumentato anche il numero dei contribuenti, che passa da 300.770 a 303.042, di cui 147.984 maschi e 155.058 femmine.

Redditi a Bologna, il rapporto del 2021: dati in crescita

Reddito elevato

Il reddito medio nel 2021 ammonta a 26.521 euro lordi per contribuente, mentre il reddito mediano (valore che divide esattamente a metà la distribuzione, posizionando il 50% dei contribuenti sopra questa soglia e l’altro 50% sotto) è pari a 20.505 euro. Se si confrontano i dati con il 2002, il reddito mediano ha subito un complessivo aumento del 2,7%, ma l’incremento è dato solo per le classi di età superiori (55-59 anni per le donne, 60-64 per gli uomini). Svantaggiati i giovani e i giovanissimi che risultano decisamente più poveri dei loro coetanei del 2002.

I risultati confermano però Bologna ai vertici della classifica delle città italiane. "Bologna è una delle città del Paese con i redditi più elevati - afferma l’assessora al Bilancio Roberta Li Calzi - A Bologna le donne lavorano e contribuiscono alla crescita dell'economia cittadina ma il divario di genere, che pure si è ridotto di quasi 14 punti percentuali in 10 anni, è ancora troppo elevato e sta calando troppo lentamente".

Differenze di genere

Rimane però ancora significativa, e in leggero rialzo, la distanza tra i redditi di uomini e donne. Il reddito imponibile medio dei maschi a Bologna nel 2021 è pari a 31.403 euro e risulta ancora superiore del 43,6% rispetto al reddito imponibile medio femminile, pari a 21.861 euro.

Dall’esame del reddito mediano si evidenzia dunque un minore scarto di genere, il che significa che tra i contribuenti maschi vi è una maggiore concentrazione del reddito e cioè una più elevata presenza di percettori di redditi medio-alti e alti.

Distribuzione territoriale

I redditi mediani più elevati si registrano nella zona Colli, nelle quattro zone del centro storico cittadino (Galvani, Malpighi, Marconi e Irnerio), nella zona sud e est dell’area cittadina. I redditi mediani più bassi caratterizzano invece le zone della periferia ovest e nord, con i valori minimi in Bolognina e San Donato.