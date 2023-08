Stop al reddito di cittadinanza anche a Bologna, Acli e Cgil: “Così aumentano le nuove povertà e la precarietà”

Bologna, 1 agosto 2023 – Sono 1.245 le famiglie in città e provincia che, a fare data da oggi, si sono viste revocare il reddito di cittadinanza con un secco sms dell’Inps. Sono considerati nuclei ‘occupabili’, nei quali non ci sono componenti disabili, minori od over 65, come prevedono le nuove norme. "L’sms è un metodo inaccettabile, che abbatte la dignità delle persone", accusa Filippo Diaco, presidente del patronato Acli di Bologna.

Dal luglio 2020, il patronato ha gestito 3.835 domande di rdc. Di queste, a oggi, 610 sono terminate (giunte a scadenza naturale) e 575 accolte. Una percentuale di queste – cioè quelle senza più i nuovi requisiti richiesti – perderà i benefici del reddito di cittadinanza.

"Purtroppo – commenta Diaco – ci sono persone fragili, con disabilità, che non hanno possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Togliere loro questo sussidio aumenterà ancora di più il divario sociale e le nuove povertà, anche nella nostra città".

Altra voce fortemente critica è quella di Gianni Monte, della segreteria della Camera del lavoro, che l’anno scorso ha gestito circa 2.180 domande complessive, 326 delle quali potrebbero finire sotto la scure dell’Inps. "Il decreto annunciato in pompa magna il primo maggio – afferma Monte – non fa altro che aumentare la precarietà".

Il governo "se la prende con chi è povero, facendo della povertà una colpa", accusa il funzionario della Cgil. E ora, con la revoca del reddito di cittadinanza a migliaia di famiglie, "ne vediamo gli effetti sulla pelle viva delle persone. Si rischia un’emergenza sociale che sarà una bomba a orologeria nelle città".

La nuova normativa, sottolinea Monte, "carica il problema sulla spalle" di due categorie di persone: "I lavoratori dei servizi sociali e dei patronati e chi è povero". In altre parole, "su chi lavora e su chi è in una condizione di fragilità".

Il messaggio dell’Inps annuncia la sospensione del reddito di cittadinanza "in attesa eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali" dei comuni. Un sms che può sembrare rimandare ai servizi sociali –i cui uffici non sono in grado di gestire centinaia di pratiche allo stesso momento – la responsabilità dell’interruzione del contributo. Così, avverte Monte, "finisce che la partita si gioca anche sulla pelle di chi ogni giorno lavora e si rischia una guerra fra poveri".

La Acli, va detto, sono da subito state contrarie a questo reddito di cittadinanza, che unisce una misura di welfare e sostegno al reddito con una di inserimento lavorativo. E che, nella sua progettazione, non ha coinvolto a sufficienza il terzo settore e i corpi intermedi.

Premesso questo, commenta Diaco, "resta il fatto che, per chi aveva fatto affidamento sul reddito di cittadinanza, non percepirlo più diventa un problema per esempio nella gestione della famiglia".

Per chi è titolare della misura, "si sarebbe potuto arrivare alla conclusione dei mesi riconosciuti e solo a quel punto sospendere". In questo modo, invece, "si va a colpire ancora una volta le persone fragili e vulnerabili, e chi ha disabilità".

La Cgil ribadisce quella che Monte definisce "una proposta di buon senso, per arrivare a un atterraggio morbido". Si tratta di "una proroga di sette mesi, perché enti locali, servizi sociali e patronati riescano a organizzarsi e capire come prendere in carico queste fragilità e dare le necessarie risposte".

Se, sul reddito di cittadinanza, la linea del governo non cambierà linea, "come Cgil siamo pronti a mettere in campo iniziative di conflitto, senza escludere la possibilità di uno sciopero generale".