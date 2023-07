Reddito di cittadinanza "Stop al sussidio a Cuomo"

Da oltre due anni Gerardo Cuomo, il "Re delle bionde" più volte al centro di inchieste e processi per vendita illegale di sigarette e tabacco, percepiva il reddito di cittadinanza. Un beneficio che dallo scorso febbraio non aveva più il diritto di ricevere, dopo l’arresto per richiesta di estradizione dall’Olanda legato a reati doganali commessi in quel Paese.

Se n’è accorta la Guardia di Finanza di Bologna, durante i controlli nei confronti dei soggetti percettori del reddito. Cuomo aveva fatto richiesta per il reddito di cittadinanza nel 2021 e dal maggio dello stesso anno aveva cominciato a incassare il sussidio per un importo complessivo di circa ventimila euro. A quanto sembra ne aveva diritto, risultando pensionato nullatenente. Diritto che però si sarebbe interrotto a febbraio scorso, quando appunto l’uomo, oggi settantasettenne, era stato raggiunto dall’ordine di custodia cautelare emesso dalla Corte d’appello di Bologna ed eseguito dai carabinieri di San Lazzaro di Savena, nell’ambito di un procedimento di estradizione avviato dall’Olanda, dove Cuomo era stato condannato a due anni di reclusione per reati doganali commessi durante un periodo in cui lavorava in Svizzera. L’uomo era difeso dall’avvocato Lorenzo Corvucci.

Per la percezione del reddito di cittadinanza non è stato denunciato né indagato, dato che non c’è un reato, ma le Fiamme gialle del Primo nucleo operativo metropolitano hanno effettuato una segnalazione alla competente direzione provinciale dell’Inps per l’immediata sospensione del sussidio. Del resto, secondo quanto ricostruisce ancora la Finanza, nel corso del ventennale percorso giudiziario che lo ha visto protagonista, il settantasettenne era stato anche destinatario anche di provvedimenti per la confisca di beni, tra i quali uno yacht di 28 metri, circa otto milioni di euro su conti correnti esteri, numerosi appartamenti in Italia e all’estero, auto e oggetti di lusso, comprese due Ferrari e orologi preziosi di marca Rolex e Cartier.

A tal proposito, risale proprio a pochi giorni fa l’udienza conoscitiva del Consiglio comunale in cui si è discusso su cosa fare dei beni confiscati ormai vent’anni fa a Cuomo, tra cui anche alcune villette ancora al grezzo che sorgono nella frazione di Montecalvo, a Pianoro, e che dal 2003 languono inutilizzate. Altri immobili sono invece stati riconvertiti e ora aperti a iniziative per la collettività, grazie ai Comuni in cui sorgono e anche all’associazione antimafia Libera.