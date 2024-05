RedSox, Cotabo spiega l’espulsione. La coop: "Ci ha chiesto soldi"

La richiesta di una importante somma di denaro (si parla di alcune decine di migliaia di euro) che Cotabo avrebbe dovuto versare sul suo conto, la pubblicazione di un comunicato stampa – scritto dallo stesso tassista – ma a firma della cooperativa, con cui quest’ultima si sarebbe dovuta scusare per alcune ‘mancanze’ nei suoi confronti commesse da altre persone, e infine l’aver ‘rispostato’ sul social network X (il vecchio Twitter) messaggi, scritti da altri utenti, lesivi e denigratori nei confronti della cooperativa. Sono questi gli addebiti a Roberto Mantovani, tassista noto con il nome di RedSox, che hanno portato alla decisisone di Cotabo di espellerlo dalla società al termine di un procedimento disciplinare.

A renderlo noto è stata la stessa coop, che ha spiegato come la decisione sia arrivata in conseguenza di "reiterate condotte di diffusione di notizie non corrispondenti al vero, volte a ledere in modo esplicito la reputazione della cooperativa, dei suoi amministratori e degli altri soci".

Ma ripercorriamo i fatti. Conosciutissimo sotto le Due Torri, Mantovani da tempo pubblica sui social i suoi guadagni giornalieri e denuncia i colleghi che non vogliono essere pagati con le carte di credito. Denuncia per cui, in passato, si è anche ritrovato con le gomme del taxi a terra e si è visto recapitare lettere di minacce. Ma la sua battaglia contro i ‘No Pos’, come sottolineato da Cotabo, non ha nulla a che vedere con il procedimento disciplinare che ha portato all’espulsione. Ciò che la coop contesta a RedSox è infatti di "aver prima prospettato, e poi effettivamente avviato, una reiterata campagna mediatica (annunciata l’imminente pubblicazione di un libro) per denigrare apertamente la cooperativa, qualora non fossero state accolte alcune sue richieste".

Non solo, tra le motivazioni che hanno portato all’espulsione, la coop fa anche riferimento a un post – che il tassista bolognese ha pubblicato sul suo profilo ’X’ il 7 marzo scorso – in cui parla di una trattativa coperta da riservatezza. Pubblicazione che, a detta di Cotabo, contiene delle informazioni false e quindi lesive della sua reputazione. Ma il rapporto tra RedSox e la coop si era già incrinato a dicembre quando il tassista (che non ha mai impugnato la sanzione) venne sospeso per sette giorni.

Lunedì, a distanza di cinque mesi da quel primo procedimento disciplinare, Roberto Mantovani è stato espulso. "Alla luce – ha dichiarato Cotabo – della profonda e insanabile contrarietà ai principi base del sodalizio associativo, dimostrata innanzitutto dall’intenzione del socio di ottenere vantaggi personali a scapito degli interessi collettivi della cooperativa, dalla reiterazione delle condotte nel tempo e della recidiva specifica, che denota una totale assenza di consapevolezza e perdurante mancanza di volontà di rispettare le normative della cooperativa, si è ritenuto di non poter applicare una sanzione diversa dall’esclusione". Dal canto suo, RedSox si è detto "senza parole e frastornato", ma deciso a "non tornare indietro".

Chiara Caravelli