Referendum, affluenza al 33,60%. Superata la media nazionale. Anzola prima per partecipazione

L’Emilia-Romagna va a votare e come spesso accade si colloca oltre la media nazionale per quanto riguarda l’affluenza: è accaduto anche ieri con i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Alle 23, infatti, nella nostra regione aveva votato il 28,26% (4.188 su 4.537 sezioni scrutinate) degli aventi diritto contro il 22,24% del resto del Paese, ossia sei punti percentuali in più. Tra le province, svetta Bologna con il 33,60% (732 su 1.065 sezioni) e, in particolare, Bologna città con il 37,17% (121 su 454 sezioni) e Anzola con il 40,11%, quest’ultimo il comune con più votanti in assoluto. Alle 12, l’Emilia-Romagna e Bologna erano in vetta nella classifica nazionale (era andato alle urne il 10,9% degli aventi diritto sulla via Emilia e il 13,3% a Bologna provincia), poi nel rilevamento serale sono state sopravanzate dalla Toscana, che ha messo la freccia, toccando quota 29,95% a livello regionale, con le punte di Firenze provincia (35,98%, dati parziali).

Tornando ai dati locali, il paragone con l’ultima tornata di referendum, quelli sulla giustizia del giugno 2022, quando si votò però in un solo giorno, ossia la domenica, mostra che due anni fa l’affluenza fu inchiodata al 16%, risultato già superato dalla rilevazione delle 19 di ieri e più che doppiato da quella delle 23.

Più in generale, la nostra provincia, insieme con quella di Reggio Emilia che tocca il 32,5%, è tra le due in cui si è votato maggiormente in tutta la Penisola, mentre tra le province emiliano-romagnole la palma della minore affluenza va a Piacenza (20,68%), seguita da Rimini (22,37%) e Ferrara (25,08%). Sotto la media regionale anche Ravenna (27,72%) e Forlì-Cesena (25,80%), mentre Modena è andata oltre con il suo 30,09%.

I seggi rimarranno aperti anche oggi, dalle 7 alle 15, e poi inizieranno le operazioni di scrutinio. Affinché i referendum siano considerati validi sarà necessario che a livello nazionale sia stato raggiunto il quorum, ossia che sia andato a votare il 50%+1 degli aventi diritto.

Alcuni Uffici comunali di prossimità effettueranno anche oggi aperture straordinarie dalle 7 alle 15 per il solo rilascio delle tessere elettorali: piazza Liber Paradisus; piazza Maggiore; San Donato-San Vitale (piazza Spadolini 7), Savena (via Arno 26), Borgo Panigale-Reno (via Battindarno 123), Porto-Saragozza (via dello Scalo 21) e Santo Stefano (via Santo Stefano, 119).

m. m.