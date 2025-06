Referendum a Bologna: lunga fila dei fuori sede al Liceo Sabin

Bologna, 8 giugno 2025 - A Bologna si vota per il referendum e la prima mattinata scorre lenta all’esterno dei seggi cittadini. Dalle Due Torri alle sedi periferiche, infatti, sono poche le persone che si recano nelle scuole per votare. A eccezione, però, del liceo scientifico Sabin, sede anche per gli studenti e lavoratori fuori sede.

Fuori dall’istituto di via Matteotti, infatti, la fila - riservata esclusivamente ai cittadini fuori sede - occupa l’intero marciapiede e i votanti attendono, con tessera elettorale e documenti alla mano, il proprio turno. A ‘dirigere i lavori’ un agente della questura.

I volti sono quelli degli studenti e le studentesse giovani, così come quelli dei lavoratori che hanno richiesto di poter votare nella città in cui lavorano.

Parliamo, in generale sotto le Due Torri, di 7.448 elettori fuorisede, di cui più di duemila per motivi di lavoro e oltre cinquemila studenti. Si vota oggi fino alle 23 e domani (lunedì 9 giugno) fino alle 15. Perché questo referendum abrogativo abbia successo, deve essere raggiunto il quorum, ovvero il 50%+1 degli elettori devono recarsi alle urne e votare i 5 quesiti proposti.