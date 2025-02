Referendum, Cgil in campo. Appello al Pd

"Cinque sì per i diritti e la libertà". Parte la campagna referendaria della Cgil Emilia-Romagna sui quesiti di lavoro e cittadinanza. Dopo la presentazione al Paladozza del 12 febbraio, lunedì 24 inizierà la fase operativa di Cgil: "Stiamo formando 350 comitati territoriali e puntiamo ad arrivare almeno a mille tra i collegi in tutta la Regione e quelli nelle aziende. Tutto questo per informare al meglio i cittadini così da raggiungere il quorum necessario per ritenere valido il referendum", annuncia Massimo Bussandri, segretario generale Cgil Emilia-Romagna. Siccome proprio uno dei quesiti referendari riguarda la sicurezza sul lavoro, è stato presentato anche il rapporto dell’Osservatorio regionale che evidenzia "quasi 700 infortuni mortali sul lavoro dal 2019 a oggi (96 nel solo 2024, ndr); e in media sono cinque morti ogni 100mila abitanti", si legge.

I tre problemi principali, scrive la Cgil, sono "la dimensione aziendale (gli infortuni avvengono nell’88% dei casi in aziende con meno di 50 dipendenti e nel 67% in ditte con meno di 10 dipendenti), l’alta precarietà (nel 56% dei casi l’infortunato è un lavoratore precario) e il 5% degli infortuni mortali avviene nella prima settimana di lavoro. Mentre in molti casi i lavoratori in nero vengono regolarizzati solo al momento del ‘fattaccio’", descrive Bussandri. La Cgil sperava di avere anche un sesto quesito, "quello sull’autonomia differenziata", tuttavia la speranza in vista dei referendum è "che tutte le forze politiche invitino le persone ad andare a votare", dice Bussandri. Il riferimento è soprattuto al Pd, che fu artefice del Jobs Act e che oggi è diviso, anche se la segretaria Elly Schlein ha firmato il referendum.

Paride Amanti, segretario confederale regionale con delega sulla Sicurezza sul lavoro, continua a leggere i dati dell’indagine Cgil, citando spesso la parola ‘correlazione’ e lo fa anche per collegare gli eventi climatici agli infortuni. "Con le ondate di calore il pericolo di infortunio sul lavoro sale del 17%. Nei mesi estivi, dal 2020 al 2023, l’incidenza degli infortuni sul lavoro da calore è salita dal 28% al 34%".

Giovanni Di Caprio