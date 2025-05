Referendum, invito al voto. Il Minghetti nella bufera

Non c’è pace per il liceo Minghetti sempre nella bufera politica. Un gruppo di studenti, docenti (una quarantina) e personale tecnico ammnistrativo si schiera, con una lettera pubblica, contro l’invito all’astensionismo al referendum, esprimendo "delusione e sdegno" e invitando la loro comunità a recarsi al voto. Immediata la reazione di Fdi e Lega Bologna che stigmatizzano la presa di posizione. "Riteniamo – si legge nella lettera – che l’esercizio del diritto di voto sia alla base dei valori della Costituzione che rappresentano il fondamento della proposta didattica ed educativa della scuola". E’ "preoccupante che esponenti di primo piano delle istituzioni nazionali che hanno giurato fedeltà alla Costituzione, invitino i cittadini a non andare a votare, in un periodo storico già contraddistinto da un forte astensionismo e, per riprendere le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da una democrazia ‘a bassa intensità’ a cui non vogliamo rassegnarci".

Per i consiglieri regionali di FdI, Marta Evangelisti e Francesco Sassone, "ancora una volta il liceo Minghetti balza alle cronache per un nuovo episodio di politicizzazione della scuola. E’ profondamente inopportuno e inaccettabile che alcuni docenti si facciano promotori di lettere e appelli di natura politica in occasione del referendum".

Il diritto di voto "è garantito dalla Costituzione, così come lo è la libertà di scegliere se e come esercitarlo. Tuttavia, è evidente che al Minghetti esista il rischio concreto che gli studenti possano subire pressioni o condizionamenti da parte di insegnanti che, sfruttando il proprio ruolo, anziché garantire pluralismo, impongono un pensiero unico dall’alto della loro posizione". Infine Matteo Di Benedetto della Lega trova "inaccettabile la scelta di alcuni docenti del Minghetti di politicizzare la scuola sul tema del referendum, disattendendo anche le indicazioni ministeriali. Chi educa i ragazzi dovrebbe tenere fuori dalla scuola le sue idee e posizioni politiche, anche sui referendum. La scuola non dovrebbe indottrinare, ma dare gli strumenti perché i ragazzi possano formarsi una loro opinione e avere uno spirito critico".