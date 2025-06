Referendum, la Cgil chiude la campagna. Venerdì all’evento anche Lo Stato sociale

Si chiuderà venerdì la campagna referendaria di Cgil sui temi del lavoro e della cittadinanza. In vista del voto di domenica e lunedì, l’appuntamento è fissato alle 18,30 in piazza XX Settembre, dove si alterneranno sul palco il segretario della Cgil di Bologna Michele Bulgarelli, l’attivista per i diritti di cittadinanza Deepika Salhan, la vicepresidente di Mediterranea Saving humas Vanessa Guidi e Albi Cazzola de Lo Stato sociale (foto). A seguire, si terranno i concerti di Dj Mingo, Mirko Catozzi e Sor Braciola, con la presenza speciale di Davide Shorty e Yana C. Un grande evento che unisce musica e comizi mirato a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di recarsi alle urne.

Cinque i temi del referendum dell’8 e del 9 giugno: stop ai licenziamenti illegittimi e reintegro nel luogo di lavoro; più tutele per i lavoratori delle piccole imprese; contrasto al lavoro precario; maggiore sicurezza sul lavoro; riduzione da dieci a cinque gli anni di residenza legale necessari per poter fare domanda di cittadinanza italiana. Ed è stato soprattutto quest’ultimo quesito che ha suscitato un forte dibattito tra le forze politiche. Secondo Cgil, tale modifica costituirebbe una conquista decisiva per i circa 2,5 milioni cittadini di origine straniera che risiedono e lavorano nel nostro Paese e permetterebbe all’Italia di allinearsi con i maggiori paesi europei.