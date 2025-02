Referendum, Landini carica la Cgil: "Al voto 25 milioni di persone"

"Possiamo portare a votare più di 25 milioni di persone". Il segretario generale della Cgil carica i delegati al cinema Medica di via Montegrappa all’evento che apre la campagna referendaria in Emilia-Romagna.

La partecipazione al referendum "è la rivolta di tutte le persone che hanno cuore la democrazia. Lo slogan ’il voto è la nostra rivolta’, vuol dire che a partire da una scelta individuale, che è quella di andare a votare, si può insieme, raggiungendo il quorum, rivoltare le cose sbagliate di questo Paese e dare un messaggio di fiducia nel futuro del nostro Paese". Sulla stessa lunghezza d’onda il segretario regionale Cgil Massimo Bussandri: "Il quorum è raggiungibile perché i cinque parlano delle condizioni materiali e sociali delle persone. E siamo convinti che dall’Emilia-Romagna arriverà una forte spinta a questa battaglia civile e democratica".

All’evento un riferimento anche alla manovra regionale sui rincari di Irpef, bollo auto e Isee: "L’incontro è convocato per mercoledì (domani, ndr). Dobbiamo valutarla attentamente, perché vogliamo vedere l’impatto sociale e fiscale. Senza discussione – dice Bussandri – visto che precipita sulle nostre teste e su quelle di chi rappresentiamo, non potremo dare alcun avallo. Avevamo chiesto tre tavoli, vediamo se si avvieranno e in che modo, poi faremo le nostre valutazioni definitive".