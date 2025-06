Referendum, si vota oggi e domani. Quasi 300mila bolognesi alle urne

Oggi e domani per i referendum su lavoro e cittadinanza sono 296.877 i bolognesi aventi diritto al voto, di cui 139.650 uomini e 157.227 donne, oltre a 7.448 fuorisede

PER CHE COSA SI VOTA

Si vota per 5 referendum abrogativi. Quattro quesiti riguardano il lavoro: articolo 18 (scheda grigia), licenziamenti nelle piccole imprese (scheda arancione), contratti a termine (scheda grigia), sicurezza in appalti e subappalti (scheda rosa); un quesito è sulla cittadinanza (il dimezzamento dei tempi per ottenerla, scheda gialla).

COME SI VOTA

Basta mettere una croce sul ’Sì’ (per abrogare le norme attuali) o sul ’No’ (per mantenere le norme attuali).

IL QUORUM

I risultati del referendum saranno validi solo se voterà il 50 per cento più uno degli aventi diritto.

QUANDO SI VOTA

I 445 seggi ordinari in città più 300 seggi estero e 9 seggi speciali saranno aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

CHI PUÒ VOTARE

I residenti a Bologna e i fuori sede che hanno fatto domanda entro il 5 maggio, oltre agli italiani all’estero iscritti all’Aire.

I DATI

Il Comune attiverà, come di consueto, uno spazio web sulla homepage della Rete Civica e diffonderà i dati relativi all’affluenza delle ore 12, 19 e 23 di oggi e delle ore 15 di domani e progressivamente i risultati dello scrutinio su questa piattaforma in continuo aggiornamento. Sul sito https://www.comune.bologna.it/elezioni/referendum-8-9-giugno-2025 ci sono tutte le informazioni per esercitare il diritto di voto e la mappa dei seggi.

TESSERA ELETTORALE

In caso di esaurimento di tutti gli spazi, occorre rinnovare la tessera elettorale (oppure richiederne duplicato in caso di smarrimento o furto). Alcuni Uffici comunali di prossimità effettueranno aperture straordinarie per il solo rilascio delle tessere elettorali: piazza Liber Paradisus; piazza Maggiore; Santo Stefano (via Santo Stefano, 119); San Donato-San Vitale (piazza Spadolini 7), Savena (via Arno 26), Borgo Panigale-Reno (via Battindarno 123), Porto-Saragozza (via dello Scalo 21).

CARTA D’IDENTITÀ

Se nei giorni che precedono le consultazioni elettorali si è fatta richiesta per ottenere la Carta d’identità elettronica (Cie), ma non è ancora stata consegnata, sarà possibile comunque votare presentando la ricevuta della richiesta di Cie.

FILE INCLUSIVE

Il Comune, come già avvenuto nelle ultime tornate elettorali, ha dato indicazione di accogliere elettrici ed elettori in maniera inclusiva alle urne. L’indicazione è di distribuirli in file miste, anziché dividerli in file differenziate sulla base dei generi femminile e maschile.

TRAFFICO

Per facilitare gli spostamenti, saranno temporaneamente sospesi i divieti di accesso alla Ztl e sarà possibile entrare in auto in centro anche senza pass. Resta il divieto di transito nella ’T’, sulle corsie riservate e le limitazioni al traffico presenti nella Zona Università e piazza San Francesco.