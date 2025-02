Referendum sul lavoro. La Cgil parte da Bologna: "Votare è la risposta"

"Il voto è la nostra rivolta". Queste parole di Maurizio Landini, segretario nazionale Cgil, rendono Bologna la principale promotrice della "primavera democratica" che inizierà con la consultazione referendaria che si svolgerà tra il 15 aprile e il 15 giugno. "Tu sei..." è il messaggio di Cgil per dire "il tuo voto conta". Così inizia dalle Due Torri la campagna per il referendum sul lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza e democrazia.

"L’assemblea delle assemblee" – ieri e oggi al PalaDozza – di tutte le categorie nazionali e dello Spi, insieme a oltre tremila delegati del sindacato, vede come culmine l’intervento di Landini davanti al parterre bolognese. Al centro del discorso del ‘numero uno’ della Cgil c’è la "democrazia".

Prima, però, bacchetta la premier Giorgia Meloni: "Ieri (martedì sera, ndr) ho scoperto di essere un ‘tossico’ – dice riferendosi alle dichiarazioni della premier alla convention della Cisl dell’11 febbraio –. Si ricordassero che se questo Paese è democratico e con dei diritti è grazie alle lotte di tutti i ‘tossici’ che hanno battagliato in questi decenni".

Poi il segretario della Cgil annuncia: "Chiederemo un incontro con per affrontare la concessione del voto ai lavoratori e studenti fuorisede, in Italia e all’estero", afferma. Mentre attacca ancora il governo: "Questo esecutivo sta pensando di cambiare le regole della nostra Costituzione, impedendo un confronto con le organizzazioni sindacali", continua. Landini passa ai temi del lavoro: "La democrazia – sottolinea – la si difende affermando i valori del lavoro, dell’unità e della solidarietà. Siamo il Paese dei traguardi negativi: record di morti e infortuni sul lavoro, milioni di precari e nessun salario minimo coi compensi più bassi d’Europa. Abbiamo un modello di fare impresa che uccide il lavoratore e sostiene la logica del subappalto", chiude. Applausi nel momento in cui Landini nomina i "ragazzi che rivendicano il diritto alla cittadinanza", per vincere "la nostra battaglia per un nuovo modello sociale, dobbiamo avere la loro stessa forza", chiude.

Sul palco interviene anche il segretario provinciale Michele Bulgarelli: "Se vinciamo cambia tutto", parla. In platea si sono accomodati anche la vicesindaca Emily Clancy e Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980.

Giovanni Di Caprio