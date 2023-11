Refezione scolastica: aumenti discutibili

Tra i pochi aumenti per il 2024 c’è quello della refezione scolastica. Non capisco questa scelta, dato che l’istruzione è un diritto, ma anche un dovere. Inoltre, la suddivisione delle tariffe in fasce di Isee non mi sembra equo. Vi sono certamente famiglie con reddito basso, ma ci sono anche famiglie in cui si lavora in nero o non si dichiarano i redditi corretti. E, infine, i bambini mangiano allo stesso modo.

Daniele Zocca