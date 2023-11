Refurtiva e coltello nell’auto. Denunciati tre taccheggiatori

Un uomo e due donne sono stati denunciati a Sant’Agata, con l’accusa di ricettazione e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto. Tutto è successo domenica scorsa nel comune santagatese e stando a quanto si è potuto apprendere, i militari dell’Arma erano impegnati in un normale servizio di controllo stradale quando, in via Verona, hanno fermato una Ford C Max. A bordo c’erano un uomo, di 31 anni, residente a Ferrara, al volante e due donne, una di 29 anni e l’altra di 23 anche loro residenti a Ferrara. E durante il controllo dell’automobile gli uomini della Benemerita hanno trovato una borsa da donna schermata. Si tratta di borse appositamente modificate per eludere i sistemi antitaccheggio di negozi e supermercati.

All’interno della borsa era custodito un ingente quantitativo di generi alimentari e prodotti per l’igiene della persona di provenienza sospetta. Ma non solo, perché i carabinieri hanno anche rinvenuto un coltello a serramanico nascosto nel vano porta oggetti dello sportello lato guida. Il materiale è stato sequestrato dai carabinieri, così come il coltello a serramanico. I tre sono stati quindi denunciati all’Autorità giudiziaria con l’accusa di ricettazione e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

p. l. t.