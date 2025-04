Regalare la speranza di vivere . La missione di Francesca Fiorini

La nostra scuola ha ospitato alcuni volontari di Medici Senza Frontiere appartenenti al gruppo di Bologna - Agata Fadda, Stefano Mengoli, Luigino Brusco- e l’operatrice umanitaria Francesca Fiorini. "Siamo senza frontiere e curiamo chiunque abbia bisogno. Interveniamo in condizioni estreme: nelle guerre, nei campi profughi, dove ci sono povertà, malattie e catastrofi. I nostri operatori devono possedere una grande esperienza per poter fare diagnosi in assenza di attrezzature e tecnologie", riferisce Agata Fadda, che ci presenta la dottoressa Francesca Fiorini, che abbiamo intervistato.

Fiorini, da quando lavora per Medici Senza Frontiere?

"Sono un medico di base; dopo la pandemia Covid ho lasciato il mio lavoro a Bologna per allargare le mie frontiere".

In quali posti è stata e di cosa si occupa?

"Sono stata in Tanzania, in Congo, in Sudan. Lavoro nei reparti di pediatria degli ospedali; mi occupo della malnutrizione e delle gravi malattie infantili".

Come sono gli ospedali di quei posti?

"I più grandi si trovano nelle città. Negli ospedali spesso manca l’acqua. In quelli dotati di rete idrica, si raziona per tutti gli interventi; in altri, l’acqua viene recuperata dell’esterno e depurata prima dell’utilizzo. Msf supporta le strutture locali o ne crea delle nuove. Gli ospedali si raggiungono in auto, in ambulanza, a piedi, con gli asini: molti malati devono camminare per 3-4 ore per essere curati. L’equipe di Msf fornisce cure a chi vive in villaggi remoti e con la sua auto trasporta i malati negli ospedali più vicini".

Ci sono persone che rifiutano il vostro aiuto?

"Chi arriva in ospedale non rifiuta mai le cure mediche, ma per strada c’è diffidenza. In Tanzania, durante un incidente in moto, abbiamo prestato soccorso e caricato i feriti in auto; le persone non capivano la nostra lingua e le nostre intenzioni. Con il personale locale parlo in inglese, mentre per interloquire con i pazienti mi aiuta un interprete locale".

Siete a rischio nei Paesi in guerra?

"I rischi ci sono e ne siamo consapevoli, però gli esperti di Msf fanno di tutto per rendere sicuro il lavoro degli operatori umanitari".

Cosa la soddisfa di più nel suo lavoro?

"Provo una grande emozione quando vedo che, dopo essere stati curati, i bambini sorridono e camminano con le proprie gambe".

Classe 2D: Chiara A, Sofia, Jesus, Giulia, Andrea B, Enrico, Giorgia, Alessandro, Chiara C, Nina, Tiago, Imane, Bianca, Vittoria, Zakaria, Filippo, Alice, Mattia, Andrea R, Emma, Francesco, Noa. Prof.ssa Linda Antonacci