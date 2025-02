Regalato alla Protezione civile un nuovo pick-up

Un Ford Ranger 4x4 nuovo fiammante, dotato anche di un modulo antincendio, del valore di 70mila euro, per potenziare la flotta di veicoli destinati alle operazioni di soccorso. È stato inaugurato a Medicina il nuovo mezzo di soccorso della Protezione civile. All’iniziativa hanno partecipato l’assessore regionale Irene Priolo, il consigliere regionale Fabrizio Castellari, il sindaco Matteo Montanari, l’assessore comunale alla Protezione civile, Marco Brini, e tutti i volontari. Il nuovo mezzo è stato finanziato grazie al contributo del Comune, dello sponsor principale, Banca di Bologna, delle imprese e attività locali e dei cittadini che hanno partecipato alla raccolta fondi avviata nel 2023. La Protezione civile di Medicina è attiva sul territorio da oltre quindici anni e conta circa 50 volontari.

"La sicurezza di un territorio costituisce parte importante della qualità della vita di una comunità. Grazie alle volontarie e ai volontari che ogni giorno cercano di migliorare la propria attività a beneficio dei cittadini. Grazie agli sponsor locali che ancora una volta hanno dato il proprio contributo per raggiungere un risultato così importante. Abbiamo invitato l’assessore Priolo perché in questi anni è stata un punto di riferimento per tante amministrazioni comunali e per tanti gruppi di Protezione civile" ha dichiarato il sindaco Montanari. "La Protezione civile non ha solo le divise gialle, ha le divise della Croce Rossa, di Anpas e tante altre – ha aggiunto Irene Priolo –. Ringrazio anche la Banca di Bologna, è importante che gli istituti di credito e le imprese supportino il sistema di protezione civile. Voglio ringraziare ancora il sindaco Montanari perché ho trovato in lui una figura istituzionale presente e straordinaria. Il lavoro della Pc va oltre i propri territori e, tantissime volte, i nostri mezzi vanno in soccorso nelle altre realtà. Questo è un mezzo che avrà una validità che va oltre i confini della vostra comunità ed è per questo che è ancora più prezioso".

Zoe Pederzini