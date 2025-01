Bologna, portano in regalo hashish al parente detenuto al Pratello

Bologna, 7 gennaio 2025 – Sono andati a trovare il ragazzino portandogli in ‘regalo’… dell’hashish. È successo al Pratello, dove il giovanissimo è recluso.

A dare notizia del fatto, avvenuto il 4 gennaio, la Fp Cgil. "Il personale di penitenziaria dell'istituto penale per minorenni ha rinvenuto un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente – spiegano dal sindacato –. Da quanto appreso, durante i colloqui con i familiari di un detenuto, gli addetti al controllo delle salette hanno notato il passaggio della sostanza tra il parente e il detenuto, subito sono stati effettuati i dovuti controlli dai quali è stata rinvenuta la sostanza stupefacente con la conseguente successiva denuncia all'autorità giudiziaria. La Cgil rivolge il proprio plauso al personale di polizia penitenziaria per la brillante operazione sotto la guida del nuovo comandante, ispettore capo Leonetti, al quale rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico. La situazione dell'istituto è invariata rispetto alla situazione ben nota, con un tasso di sovraffollamento altissimo e una gravissima carenza di personale, in un contesto che vede una struttura obsoleta e fatiscente. Chiediamo interventi mirati al fine di assicurare la possibilità di svolgere il proprio mandato in maniera adeguata a tutto il personale dell'istituto”.