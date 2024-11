Ecco il regalo di Natale del Navile di Bologna ai Piccoli Grandi Cuori, per sostenere chi soffre di cardiopatite

Bologna, 28 novembre 2024 – Con il Natale alle porte, un regalo può fare la differenza. Questa l’idea che ha mosso il Quartiere Navile, che quest’anno, in occasione delle festività invernali, ha messo a disposizione dell’associazione Piccoli Grandi Cuori, uno spazio per la campagna solidale di Natale.

L’Associazione, che dal 1997 si dedica al sostegno delle persone con cardiopatie congenite, grazie ad un patto di collaborazione con il Quartiere, avrà in uso fino a Natale i locali all’interno del centro civico Lino Borgatti, in via Marco Polo. Gli spazi diventeranno un laboratorio per i volontari e le volontarie di Piccoli Grandi Cuori, che attraverso il confezionamento e la vendita delle idee regalo sosterranno i progetti dell’associazione.

Tra le proposte natalizie solidali: ceste, pandori, panettoni, libri d’illustrazione, tazze e grembiuli. Insomma, una molteplicità di idee regalo che avranno anche la funzione di contribuire ad una buona causa. “l volontariato, specialmente in Emilia Romagna è un sostegno anche per i servizi pubblici – sottolinea Federica Mazzoni, presidente del Quartiere Navile –. L’operato di Piccoli Grandi Cuori contribuisce concretamente a migliorare la qualità della vita delle persone affetta da cardiopatia congenita”.

Effettivamente, tra i servizi offerti dall’associazione, c’è accoglienza, supporto psicologico, sociale e socio assistenziale, non solo per i pazienti ma anche per le famiglie che “vista la situazione della sanità pubblica si troverebbero ad affrontare delle spese insostenibili”, come spiega Paola Montanari, presidente di Piccoli Grandi Cuori. Infine, per chi, anche da casa, intende dare una piccola mano per una grande causa, sarà possibile acquistare i prodotti sul sito www.piccoligrandicuori.it o ritirarli presso il nuovo laboratorio di via Marco Polo.