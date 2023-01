Reggiani: "Ho conosciuto i veri eroi italiani"

di Francesco Moroni

Il coraggio, la forza di reagire e resistere, un pezzo di storia importante del nostro Paese. La fiction targata Rai ‘Il nostro generale’ debutterà domani sera in prima visione su Rai Uno: una serie con la regia di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin, che vede protagonista Sergio Castellitto nei panni di Carlo Alberto Dalla Chiesa e racconta l’eroismo incredibile del nucleo anti terroristico creato dal generale per combattere le Brigate Rosse, a quarant’anni esatti dalla strage di via Carini a Palermo (il 3 settembre 1982). Da una parte, il generale e un gruppo di giovani carabinieri sotto copertura, addestrati con metodi investigativi innovativi per l’epoca; dall’altra ragazzi altrettanto giovani, i brigatisti, che coltivavano l’obiettivo di sovvertire lo Stato democratico attraverso sequestri, omicidi e attentati.

La fiction Rai parlerà anche bolognese: nei panni del ‘Funzionario’ ci sarà Romano Reggiani, attore bolognese sulla cresta dell’onda, artista poliedrico innamorato della sua città, dove ha scelto di tornare a vivere per coltivare la sua dimensione personale lontano, ad esempio, dal caos di Roma. Reggiani, fresco dell’interpretazione di Cavalcanti nel film ‘Dante’ di Pupi Avati, sarà al centro anche dell’attesissima pellicola ‘Lamborghini’, in uscita il 19 gennaio su Amazon Prime Video, mentre giovedì prossimo si esibirà al Bravo Caffè di via Mascarella, in una ‘folk session’ in tributo a Bob Dylan. Artista poliedrico, appunto.

Reggiani, ma lei si riposa anche ogni tanto?

"Direi di sì, ma ora sono entusiasta dell’uscita della serie. Farne parte è stato davvero fantastico: esce lunedì in prima serata e si continua il giorno seguente. Poi altre puntate il 16 e 17, la prossima settimana".

Che emozioni ha provato?

"Interpreto uno dei protagonisti del nucleo anti terroristico, un personaggio con il nome in codice di ‘Funzionario’. La storia si può definire inedita soprattutto nei ruoli che interpretiamo noi giovani. E’ stato affascinante: il mio personaggio vive sotto copertura e si differenzia anche da altri componenti del nucleo. Ma la cosa più bella è stata conoscere davvero i nostri corrispettivi storici…".

Ci racconti.

"Abbiamo conosciuto questi eroi, che ora hanno 65-70 anni: ci hanno guidato per mano nel comprendere davvero da vicino, attraverso i loro racconti e le loro testimonianze, cosa significasse quel periodo e cosa potesse significare una vita intera sotto copertura. Non è così banale, significa davvero toccare la storia con mano. Poi c’è stata una forte e stretta collaborazione con le forze dell’ordine, con i militari che ci hanno seguito passo passo in un intenso lavoro di ricostruzione".

Dalla storia in sé cosa ha imparato?

"Penso che per molto tempo questa vicenda sia finita un po’ nel dimenticatoio, ma forse è anche fisiologico: sono dovuti rimanere nascosti per anni, per uscire poi soltanto a distanza di tempo".

Al lavoro con Castellitto, come si è trovato?

"Molto bene, conoscevo già Sergio grazie al film ‘Dante’. Non abbiamo lavorato a stretto contatto, ma ci siamo ritrovati subito a nostro agio. L’intera squadra vanta grandi attori: da Teresa Saponangelo (nei panni di Dora Dalla Chiesa, prima moglie del generale e madre dei suoi figli, ndr) ad Antonio Folletto. E’ stata un’esperienza bellissima, di cui sono fiero".