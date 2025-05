REGGIO Donna morta nel letto. In serata fermato il compagno

È indagato dalla procura di Reggio Emilia, e in tarda serata è stato fermato e portato in carcere, per l’omicidio volontario della compagna, Peter Pancaldi, 45enne di origini modenesi.

È stato interrogato e sarebbe sospettato per la morte della donna con cui aveva una relazione, Daniela Coman, impiegata di 48 anni di Sassuolo, trovata mercoledì sera intorno alle 22 nella casa di lui a Prato di Correggio (Reggio Emilia), stesa sul letto, coperta da un piumone e senza apparenti segni di violenza.

Il compagno, sentito dai carabinieri e dal pm Valentina Salvi, si è formalmente avvalso della facoltà di non rispondere, come riferito dal suo avvocato, Annalisa Miglioli. Fino alla serata di ieri è stato trattenuto in caserma, a disposizione degli inquirenti, in attesa di accertamenti. Il cadavere è stato trovato dopo che l’ex compagno e la sorella di lei avevano presentato denuncia di scomparsa. L’uomo non la sentiva da un paio di giorni, mentre era solito parlare spesso, ogni giorno, con la donna con cui ha un figlio.

Le amiche di Daniela parlano di una "tragedia annunciata", di problemi di Pancaldi di tossicodipendenza e di una relazione "tossica", fatta di continue richieste di denaro per comprare droga. In più occasioni, dicono le amiche, Daniela avrebbe raccontato di aver subito violenze e anche un tentativo si strangolamento. "Se dovessi sparire venite a cercarmi questo indirizzo", aveva loro. Lo stesso posto in cui mercoledì sera è stata trovata morta.