Reginette d’Appennino in corsa per Miss Italia

Si è conclusa, ai piedi di Monte Venere, la carrellata estiva di finali regionali di Miss Italia 2025, a spasso per l’Appennino bolognese. Il 21 agosto a Monzuno la giuria ha eletto con il titolo di miss Emilia Elena Mazza, residente a Bologna. In precedenza a Gaggio Montano, il 7 agosto, e a Vidiciatico, il 19 agosto, erano già state incoronate Chiara Bolognesi, miss Rocchetta bellezza Emilia Romagna e Sofia Bertelli, miss Corno alle Scale. Fra le selezioni provinciali da segnalare l’affermazione della monzunese Gaia Musolesi, eletta miss Monzuno. Adesso le tre finaliste affronteranno le prossime fasi: le prefinali nazionali che si svolgeranno a Numana dal 2 al 5 settembre e poi, incrociando le dita, l’ eventuale finalissima del 15 settembre a Porto San Giorgio, trasmessa in streaming su raiplay. Soddisfatti gli organizzatori per la riuscita delle passerelle in montagna.

"In Appennino – rivela l’ organizzatore e talent scout Marco Pellegrini, esclusivista regionale del concorso – ci siamo sempre trovati bene, fin dalle prime edizioni degli ‘90. E quest’ultima stagione sta confermando la regola: notevoli la partecipazione e l’attenzione che hanno riscosso le serate organizzate nelle piazze dei paesi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo degli eventi allestiti. Impossibili ricordarli uno a uno, ma alcune citazioni sono doverose: Monica Lolli, Graziano Bernardini, Giuseppe Pucci, Barbara Franchi e Bruno Pasquini. Poi le pro loco di Vidiciatico, Gaggio e i Priori della festa di San Luigi a Monzuno. Un ringraziamento speciale a tutte le concorrenti che si sono messe in gioco, affrontando le avversità meteorologiche con spirito da professioniste".

Fabio Marchioni