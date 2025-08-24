Reginette d’Appennino in corsa per Miss Italia

Civiltà contro cafonate
Massimo Pandolfi
Civiltà contro cafonate
CronacaReginette d’Appennino in corsa per Miss Italia
24 ago 2025
FABIO MARCHIONI
A Gaggio Montano, Vidiciatico e Monzuno le ultime selezioni regionali. Ecco le vincitrici dei titoli

Nelle tre date appenniniche sono state elette Chiara Bolognesi, miss Rocchetta bellezza, Sofia Bertelli, miss Corno alle Scale, ed Elena Mazza, miss Emilia

Si è conclusa, ai piedi di Monte Venere, la carrellata estiva di finali regionali di Miss Italia 2025, a spasso per l’Appennino bolognese. Il 21 agosto a Monzuno la giuria ha eletto con il titolo di miss Emilia Elena Mazza, residente a Bologna. In precedenza a Gaggio Montano, il 7 agosto, e a Vidiciatico, il 19 agosto, erano già state incoronate Chiara Bolognesi, miss Rocchetta bellezza Emilia Romagna e Sofia Bertelli, miss Corno alle Scale. Fra le selezioni provinciali da segnalare l’affermazione della monzunese Gaia Musolesi, eletta miss Monzuno. Adesso le tre finaliste affronteranno le prossime fasi: le prefinali nazionali che si svolgeranno a Numana dal 2 al 5 settembre e poi, incrociando le dita, l’ eventuale finalissima del 15 settembre a Porto San Giorgio, trasmessa in streaming su raiplay. Soddisfatti gli organizzatori per la riuscita delle passerelle in montagna.

"In Appennino – rivela l’ organizzatore e talent scout Marco Pellegrini, esclusivista regionale del concorso – ci siamo sempre trovati bene, fin dalle prime edizioni degli ‘90. E quest’ultima stagione sta confermando la regola: notevoli la partecipazione e l’attenzione che hanno riscosso le serate organizzate nelle piazze dei paesi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo degli eventi allestiti. Impossibili ricordarli uno a uno, ma alcune citazioni sono doverose: Monica Lolli, Graziano Bernardini, Giuseppe Pucci, Barbara Franchi e Bruno Pasquini. Poi le pro loco di Vidiciatico, Gaggio e i Priori della festa di San Luigi a Monzuno. Un ringraziamento speciale a tutte le concorrenti che si sono messe in gioco, affrontando le avversità meteorologiche con spirito da professioniste".

Fabio Marchioni

