Regionali, il ‘valzer’ delle date. L’ansia ai banchetti dei partiti: "Come facciamo a fare i volantini?"

"Senza una data del voto come facciamo a mandare in stampa i volantini?". La domanda, in una giornata d’ordinaria campagna elettorale ai banchetti, è molto gettonata. E il balletto sulle date del voto per le prossime Regionali continua ad essere protagonista di una campagna elettorale che, per ora, non ha visto particolari guizzi. L’election day per accorpare il voto di Emilia-Romagna, Liguria e Umbria in un’unica data sembrava una soluzione, ma in verità rischia di rendere grande la confusione sotto al cielo. Ma veniamo ai fatti. L’Emilia-Romagna, come ribadisce urbi et orbi da giorni la presidente facente funzioni Irene Priolo, ha fissato la data il 17 e il 18 novembre. La Liguria, da Statuto, deve andare al voto entro 90 giorni dalle dimissioni del governatore Giovanni Toti, quindi il 27 e il 28 ottobre. L’Umbria non ha ancora fissato la data, ma vorrebbe fissare le urne a dicembre. Morale: non è facile mettere d’accordo tutti.

Il consiglio dei ministri ha inviato "la raccomandazione di evitare la frammentazione del voto", invitando "tutti a convergere su un’unica data". Peccato che ogni Regione vada in ordine sparso. Irene Priolo, presidente, facente funzioni, dell’Emilia-Romagna, l’altro ieri ha incalzato il governo, parlando di "teatrino senza precedenti", accusando Palazzo Chigi di essere in confusione. Insomma, l’Emilia-Romagna tiene duro su metà novembre, data, tra l’altro, che qualche giorno fa sembrava quella ’buona’ per far convergere anche le altre regioni. Poi lo scenario è cambiato. Ed è sembrato più facile non spostare la Liguria, obbligata al voto il 27-28 ottobre, ma far convergere sull’anticipo di urne l’Emilia-Romagna, lasciando ballare da sola l’Umbria a dicembre. Una soluzione che poteva andare bene anche a Michele de Pascale, candidato di centrosinistra, convinto che l’election day è una soluzione che "può garantire maggiore partecipazione". Poi, però, quando è spuntata l’ipotesi di far convergere tutti su dicembre (l’1 e il 2) anche dallo staff di de Pascale è filtrata una certa insofferenza perché "servono certezze". Fonti governative ammettono che, al di là dell’auspicio di accorpare il voto in un’unica data, resta tutto molto complicato. E, tra l’altro, l’ipotesi 27-28 ottobre sembra avere un ulteriore ostacolo tecnico: la raccolta delle firme per le nuove liste sarebbe una corsa contro il tempo, aprendo le porte di possibili ricorsi. Insomma, esponenti di governo, di maggioranza e opposizione, ammettono: "La strada per l’election day è ormai molto stretta". E, in serata, il mantra che veniva ripetuto da tutti era lo stesso: ogni Regione andrà al voto secondo i suoi desiderata. Morale: per l’Emilia-Romagna si avvicina la conferma per aprire le urne il 17-18 novembre, così come già fissato.

Rosalba Carbutti