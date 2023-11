Regionali, le mosse del centrodestra. Un candidato dalla società civile

Per le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna si dovrà attendere il 2025. Ma già si ragiona sul post Bonaccini, visto che difficilmente il governatore correrà per il terzo mandato. Nell’attesa di capire le prossime mosse del ’pres’ e se correrà in Europa, il centrodestra sta affilando le armi, convinto che la Regione possa essere contendibile, accarezzando l’idea di un ribaltone che potrebbe cambiare tutto non solo in Viale Aldo Moro, ma anche nei fragili equilibri del Pd. Non è un caso, quindi, che il centrodestra sia partito in anticipo, già sondando qualche nome papabile per un’eventuale grande impresa. Uno di questi è quello di Daniele Ravaglia, già direttore generale di Emil Banca e nome forte del mondo cooperativo.

"Io candidato del centrodestra alle Regionali? Una voce che ho sentito anche io", dice con un pizzico d’ironia. Ma poi risponde, diretto, a chi aveva pensato a lui come profilo civico: "Ambienti del centrodestra mi hanno chiesto la disponibilità a correre come indipendente. Una sollecitazione, diciamo così. Ma ho risposto che non sono disponibile. Non ho alcuna velleità politica". La voce è tornata alla ribalta negli ultimi giorni anche in seguito alla nomina di Ravaglia come presidente della Fondazione Bologna Welcome, società del Comune. Una nomina che, per qualcuno, sarebbe stata decisa per ’neutralizzare’ appunto una sua candidatura per il post-Bonaccini. Ravaglia, però, rigetta questa suggestione: "Mi pare offensivo. L’incarico mi è stato assegnato per la mia professionilità maturata negli anni. Se avessi percepito questa intenzione non avrei mai accettato la nomina. Quindi la escludo".