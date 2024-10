Regionali, pronte le liste. Renzi: "Sono stato generoso"

"Sono sempre stato molto fiducioso che sarebbe finita così". Il candidato di centrosinistra, Michele de Pascale, è soddisfatto di aver chiuso l’intesa sul campo largo in Emilia-Romagna. "La mia lista civica – aggiunge il dem – ha dato ospitalità ad alcune forze politiche tra cui Italia Viva e anche Volt". Commenta anche Matteo Renzi, leader di Iv, in un’intervista a ‘Domani’, che ammette come in Emilia-Romagna sia stato accettato il veto M5s al simbolo di Iv: "Avevo l’impegno di de Pascale sul presentare la nostra lista. Ma conosco Michele da una vita, abbiamo lavorato insieme quando i grillini attaccavano il Pd emiliano su Bibbiano. Mi ha detto: Matteo, dammi una mano a superare il problema. Tra l’essere cinico e l’essere generoso, ho scelto la seconda strada. Preferisco dare una mano che fare un dispetto: sto invecchiando".

"Abbiamo dimostrato che il Movimento sa costruire e governare anche in momenti difficili", le parole della pentastellata Giulia Sarti, oggi nella giunta metropolitana di Matteo Lepore, in riferimento alla rinuncia del logo di Iv. Ieri, intanto, sono state presentate quasi tutte le liste per le prossime elezioni regionali, ma c’è ancora tempo fino a oggi a mezzogiorno.

Ieri mattina, puntuali, in tribunale si sono presentati i rappresentanti di FdI, Lega e Pd. Ma anche M5s, Avs e la lista comunista ’Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro’. Confermate le tre candidature alla presidenza: Michele de Pascale (centrosinistra), Elena Ugolini (centrodestra) e Federico Serra (sinistra-sinistra). Nel pomeriggio è stata la volta di Forza Italia che ha ritoccato last minute la lista. Tra i ’Civici per de Pascale’, oltre al renziano Stefano Mazzetti, c’è anche un candidato di Volt, Gianluca Guerra, giovane cooperante di 31 anni, coordinatore regionale di Volt Europa in Emilia-Romagna. Nella lista a sostegno di Serra, spunta anche un’attivista delle scuole Besta, Teresa La Torretta, mentre in Avs ritorna in corsa anche il consigliere comunale Davide Celli.

Tra i meloniani, tris di consiglieri: dalla capogruppo in Regione Marta Evangelisti, ai consiglieri Francesco Sassone e Manuela Zuntini. Per la Lega, oltre alla consegna delle liste, ieri anche un flash mob davanti al tribunale per Matteo Salvini.