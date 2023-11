Regione e Comune uniti: "Vogliamo portare a Bologna le finali della Coppa Davis"

"Se ci saranno le possibilità, lavoreremo per coglierle. Se ci chiederanno ancor più protagonistmo, se verremo chiamati in causa, di sicuro non ci tireremo indietro". Quasi non lo vuole dire, per scaramanzia, Giammaria Manghi. Lui, capo della segreteria politica di Stefano Bonaccini, che dello sviluppo della Sport Valley emiliano-romagnola è stato uno dei grandi artefici e che sì, ha sentito parlare dell’eventualità che le finali della Davis, vinta due giorni fa dall’Italia, possano arrivare all’Unipol di Casalecchio. Sarebbe un colpo memorabile per tutto il territorio. Quando potrebbe concretizzarsi questa possibilità, è difficile dirlo. Malaga sarebbe già la sede designata per il 2024, ma secondo quanto filtra la strada per dare all’Italia la fase finale già l’anno prossimo non sarebbe impossibile, complice il divorzio tra la federazione internazionale e Kosmos, la società che ne curava l’organizzazione . Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana Tennis, parlando al sito ’tennisitaliano’ ha ipotizzato "Bologna o Milano per le Finals del 2025, ci ho già provato per il 2024, ma senza successo". Si vedrà, secondo i rumors nulla sarebbe impossibile, specie perché qualche equilibrio politico sarebbe cambiato.

"Mi sono scritto con il capitano Filippo Volandri e con il presidente Binaghi prima e dopo la finale, per tutti è stata una grandissima gioia sportiva, una delle più belle degli ultimi tempi – racconta Manghi –. Ricordo ancora quello che mi disse Fernando Soler quando due anni fa facevamo il sopralluogo all’Unipol: scegliamo voi perché nei prossimi 8-10 anni avrete tennisti nella top 10. Siamo grati alla Federazione per la fiducia, è bellissimo vedere come nella vittoria della Davis ci sia un pezzettino della Regione, di Casalecchio, di Bologna, della Città metropolitana. E’ una vittoria che sentiamo un po’ nostra". Poi la prospettive. "Il turismo delle passioni, com’è quello sportivo, sta compensando alcune incertezze del turismo tradizionale, è una grande leva – continua Manghi –. Per il futuro vedremo, c’è un nuovo corso organizzativo dopo il divorzio con Kosmos, c’è un rapporto che l’Itf dovrà ridefinire. Decideranno gli organi competenti su quello che sarà il 2024. Che sarà un anno speciale, arriva anche il Tour".

Molto soddisfatto anche Mattia Santori. "Senza la Coppa Davis avresti avuto solo due capitali del tennis in Italia, Torino con le Atp Finals e Roma con gli Internazionali – spiega il delegato metropolitano del sindaco al Turismo –. Bologna è stata brava a inserirsi, peraltro la risposta del territorio è stata straordinaria, un entusiasmo che è piaciuto, siamo diventati protagonisti dell’anno d’oro del tennis italiano quando all’inizio partivamo da gregari". Insomma, la comunità bolognese e la Regione hanno fatto sì che qui ci fosse una sede italiana del tennis. "Secondo un ultimo studio commissionato da viale Aldo Moro, un quinto dell’indotto economico sportivo è dato dalle ricadute reputazionali – continua Santori –. La ricaduta postuma in termini di attrattività per Bologna e per tutta la sua area metropolitana è enorme. Soprattutto in vista del Tour de France, il 2024 dirà a tutti una cosa: Bologna è a tutti gli effetti una delle capitali italiani sportive a livello nazionale e internazionale. E’ stata una bellissima cavalcata quella della Davis: Sonego, Arnaldi, Sinner, Berrettini, Bolelli, hanno giocato tutti per tornare da noi. Magari in Finale".

Infine Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio. "Le Davis Finals qui già nel 2024 o nel 2025? Magari! Qualcuno so che ha soffiato su questo desiderio, c’è la voglia di portarle in Italia – sottolinea il primo cittadino –. Siamo contenti per come sia finita, abbiamo portato fortuna, abbiamo fatto questo percorso e in partenza non c’era nemmeno Sinner. Tutti si sono trovati bene dal punto di vista organizzativo e logistico, un bel rapporto che auspichiamo che continui, siamo contenti. E sosteniamo una candidatura per le Finals".