Regione e Fondazione Carisbo Firmata l’intesa da 14,5 milioni

Insieme per la comunità. È da questa premessa che nasce il Protocollo d’intesa tra la Regione e la Fondazione Carisbo per realizzare interventi strategici nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria. L’accordo, di validità quinquennale, è stato sottoscritto ieri in viale Aldo Moro dai due presidenti, Stefano Bonaccini e Paolo Beghelli. "La firma del protocollo avviene in un momento difficile per le nostre comunità, così duramente colpite dall’alluvione – ha detto Bonaccini –. C’è bisogno della collaborazione e dell’impegno di tutti per ricostruire, perché, come anche questo accordo dimostra, insieme si possono fare grandi cose". "Con la firma Regione e Fondazione Carisbo avviano concretamente un pluriennale percorso di collaborazione istituzionale, a beneficio di tutta la popolazione – commenta Beghelli –. Grazie a Intesa Sanpaolo per aver condiviso la progettualità della Fondazione".

Il Protocollo prevede una serie coordinata di azioni da realizzare nei territori di competenza delle Ausl della Città metropolitana e prevede anche un investimento di 14,5 milioni di euro, di cui 10 della Regione e 4,5 della Fondazione Carisbo e di Intesa Sanpaolo. Due le aree individuate per i primi interventi. La prima riguarda la sostituzione dell’acceleratore lineare modello Synergy della radioterapia del Bellaria con la tecnologia robotica innovativa di radiochirurgia e radioterapia stereotassica denominata Cyberknife, che sarà disponibile anche per gli altri ospedali metropolitani. È già stata avviata la procedura per la realizzazione dell’intervento, per 4,5 milioni. Il secondo intervento riguarda la realizzazione di una struttura nell’area limitrofa al Sant’Orsola per l’accoglienza di pazienti oncologici o candidati al trapianto d’organo nelle fasi pre e post-intervento. Un investimento dal valore stimato in 10 milioni, e procedura da avviare entro luglio.