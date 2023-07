Regione e polizia insieme contro i crimini on line

Evitare minacce e incidenti informatici, adottare misure di prevenzione per evitare cyber attacchi e fare informazione e formazione: questi sono i principali obiettivi del protocollo d’intesa, firmato oggi, tra la Regione e la polizia postale contro i crimini informatici, e sottoscritto anche da Lepida ScpA e dal Cosc (Centro operativo sicurezza cibernetica). ll protocollo, che ha validità triennale, prevede un piano utile per segnalare emergenze e per identificare l’origine degli attacchi. "Come Regione abbiamo il dovere di collaborare con la polizia postale per combattere un problema che non riguarda solo imprese e istituzioni, ma anche la popolazione" commenta l’assessore regionale Paola Salomoni. "Vogliamo che i giovani abbiano consapevolezza dei rischi". È quindi un piano di supporto per la società a 360 gradi, che coinvolge anche le scuole con eventi di sensibilizzazione sul tema. Non solo, è prevista un’attività formativa rivolta ai dipendenti della Regione, di Lepida e delle altre Pubbliche Amministrazioni, sulle procedure di prevenzione e contrasto agli accessi illeciti. "C’è un grande nemico che vogliamo vincere: la sottovalutazione del rischio", dichiara la dirigente del Cosc, Alessandra Belardini. "Spesso – continua – si tende a minimizzare situazioni potenzialmente pericolose". Un tema caldo, soprattutto perché il numero di attacchi sta aumentando "Sono tre i concetti chiave del progetto: prevenire il danno, attraverso formazione e informazione, avere le competenze tecniche di risolvere il problema qualora si presenti e disporre di sistemi di allerta" conclude Gianluca Mazzini, direttore generale di Lepida.

Alice Pavarotti