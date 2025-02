Regione e protocollo anti-sfratti. Pronti 30 milioni fino al 2026

Il carovita e l’aumento degli affitti costituisce per le famiglie già in condizioni di fragilità un serio problema. La Regione Emilia-Romagna perciò rinnova - dopo Città metropolitana e Comune di Bologna- il Protocollo sfratti. L’accordo aiuta chi non riesce a sostenere le spese per il canone. Il Protocollo, promosso dalla Prefettura di Bologna e siglato dal Prefetto, ha visto ora la firma dell’assessore alle Politiche abitative Giovanni Paglia (in foto) . Inoltre, l’intesa ha conosciuto l’interesse anche dei Sindaci dei Comuni di Calderara di Reno, San Lazzaro di Savena e Pianoro, nonché dell’ordine degli avvocati. L’accordo di durata biennale scadrà il 31 dicembre 2026, ponendosi in una posizione di continuità con i precedenti atti d’intesa. All’interno sono definite le modalità per la gestione del Fondo regionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli. La legge di Bilancio dello Stato per l’anno 2025 e per il triennio 2025-2027, rifanianza il Fondo dedicato con 10 milioni di euro e 20 milioni di euro per l’anno 2026, che saranno ripartiti sulle regioni e, dunque, a cascata su Città metropolitane e province. Il contributo è destinato a tutti i cittadini, indipendentemente che abbiano ricevuto la convalida dello sfratto. Importante è che non ci sia stata ancora l’esecuzione. Tuttavia la morosità non deve superare i 10mila euro nei Comuni ad Alta Tesione Abitativa (ATA) e Alto Disagio Abitativo (ADA), mentre in tutti gli altri i 7mila. Inoltre, il valore Isee del richiedente non deve superare i 26mila euro.

La riduzione di capacità reddituale deve essere documentata. "Con questo provvedimento vogliamo dare un aiuto concreto – ha dichiarato l’assessore alle Politiche abitative Giovanni Paglia – a quelle famiglie che in una situazone di già grave difficoltà si trovano a vivere anche il dramma della perdita della propria abitazione".

Mirko Di Meo