Regione Emilia-Romagna, "Noi siamo pronti a collaborare" con il commissario alluvione

"Noi siamo pronti a collaborare" con il commissario per l’emergenza alluvione in Romagna, anche se "non mi è ancora chiara del tutto la differenza dei compiti" tra gestione dell’emergenza e ricostruzione. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ieri ha rivolto un appello al governo Meloni: "Ci spieghi se i soldi ci sono oppure no, perché ho sentito esponenti del governo lo stesso giorno uno dire che i soldi è difficile trovarli e l’altro dire che i soldi ci sarebbero". Insomma, la nomina del commissario straordinario non ha calmato affatto le acque. Bonaccini parla di un fronte di amministratori sostanzialmente compatto. "Noi sappiamo cosa chiediamo tutti insieme, la sfida è rialzare la Romagna come facemmo con l’Emilia dopo il terremoto. Vedremo il decreto alla fine rispetto ai ruoli del commissario: non mi è ancora chiara la differenza dei compiti, ma incontrarci (lunedì, ndr) serve anche questo". Ma vorrei, continua il presidente della Regione, che il governo "ci spiegasse se i soldi ci sono o no perché ho sentito dire lo stesso giorno tutto e l’esatto contrarioe. Noi abbiamo consegnato il rendiconto dei danni come ci hanno chiesto".