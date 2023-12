Regione in soccorso della biblioteca dei ragazzi: "Più contributi per evitare la chiusura"

La biblioteca dei ragazzi di San Pietro in Casale non chiuderà. La rassicurazione è arrivata qualche giorno fa in Assemblea legislativa dall’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori (nella foto).

"La Regione ha assicurato il suo impegno per scongiurare la chiusura della biblioteca dei ragazzi di San Pietro, valutando anche l’ipotesi di aumentare il contributo che già concede alla struttura. Si tratta di una notizia molto positiva e che dà una speranza di sopravvivenza ad un servizio essenziale per quel territorio". Queste le parole soddisfatte della consigliera M5s Silvia Piccinini, che aveva presentato il caso al question time, dopo l’annuncio arrivato dal Comune di una chiusura a inizio 2024. Contro la chiusura del presidio, decisa dall’amministrazione comunale a causa dei problemi finanziari dell’ente, era scesa in campo l’intera comunità locale che era riuscita a raccogliere in poche settimane quasi 3.500 firme.