Regione, la vicepresidente Priolo. Abbracci con alluvionati e salvatori: "Punto decisivo della ricostruzione"

Ci sono abbracci che dicono tanto nel foyer del Modernissimo, prima di entrare alla proiezione del docu-film un anno dopo l’alluvione del maggio scorso ’Ho visto il finimondo’. Abbracci umani, troppo umani, quello tra la vicepresidente della Regione, con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, e Giulio Nicolò, il carabiniere-eroe che è diventato protagonista del documentario prodotto da Qn e Resto del Carlino. E, subito dopo, c’è tempo per un altro incontro, per la numero due di Stefano Bonaccini: quello con l’alluvionata di Faenza, Silvia dal Santerno. La commozione è tanta e, contestualmente, arriva dal commissario Francesco Figliuolo e dal viceministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami, una buona notizia: il provvedimento per i rimborsi dei beni mobili (come arredi ed elettrodomestici) arriverà la prossima settimana.

"È una speranza, anzi un auspicio", dice Priolo. "Chiediamo questi rimborsi dal settembre scorso, non capiamo perché tanta attesa, spero solo che non sia una mossa elettorale...", punge. Poi la numero due dell’Emilia-Romagna fa il bilancio sulla ricostruzione: "Siamo a un punto decisivo per quanto riguarda le opere urgenti dei nostri fiumi. Andiamo avanti in modo spedito, dobbiamo intervenire in maniera importante sulle frane".

Quello che conta, però, è tenere alta l’attenzione e pensare a una ricostruzione virtuosa che tenga conto dei cambiamenti climatici: "Lo stiamo vedendo anche in questi giorni, con eventi estemporanei di pioggia e grandine. Riguarda non solo la nostra regione, ma tutto il bacino padano. I piani speciali ne dovranno tenere conto", insiste Priolo.

Il sindaco Matteo Lepore, ieri al summit internazionale in Vaticano ’Dalla crisi climatica alla resilienza climatica’, ha lasciato comunque un video messaggio: "Mi dispiace non esserci alla proiezione, perché questo è un documentario davvero prezioso". Lo sguardo del primo cittadino va al cataclisma del maggio scorso che "deve servirci da lezione, proprio in termini di prevenzione del dissesto idrogeologico. L’alluvione è stato un momento tragico, ma deve servirci pensando alla programmazione degli investimenti futuri".

Non manca, poi, un bilancio legato alla città: "Un anno dopo l’alluvione ricordiamo le vittime che hanno perso la vita, la casa e i propri affetti. Anche Bologna è stato colpita, pensiamo solo alle strade colpite: il 31 per cento è proprio qui, tant’è che sulle strade provinciali abbiamo avuto 140 milioni di euro di danni", dettaglia il primo cittadino. Da qui, l’invito è continuare a "collaborare tra istituzioni". Questa tragedia – conclude il sindaco – "ci ha stravolti, colpendo 31 comuni del nostro territorio, 14 fiumi, facendo evacuare migliaia di persone". La lezione, insomma, parte da qui. Dai numeri di una tragedia.