Regione ottimista: "Offerte solide per La Perla"

La giunta de Pascale intravede il lieto fine sulla vicenda La Perla, alla luce delle tante offerte arrivate per l’acquisizione dello storico marchio bolognese della moda. Un "cauto ottimismo", manifesta l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia.

"La procedura è aperta, ma sarà chiusa a giorni. A quanto trapela – aggiunge – esistono offerte che hanno una loro solidità sia dal punto di vista della prospettiva industriale, sia dal punto di vista della capacità finanziaria, sia dal punto di vista dei livelli di management che verranno messi in campo". Quindi, sottolinea Paglia, "esistono potenziali soluzioni che possono indicare uno sblocco positivo alla vertenza". Resta però l’impasse sul fronte degli ammortizzatori sociali, dopo la ‘scomparsa’ dell’emendamento per garantire la continuità della cassa integrazione per 50 lavoratrici rimaste oggi senza alcuna tutela. Su questo fronte il ministero del Lavoro si era impegnato in prima persona, ma invano. "La rassicurazione era stata data, purtroppo nel decreto sulla pubblica amministrazione quell’emendamento non è maturato. Chiedo ancora d’intervenire con un emendamento specifico".

Su questo la consigliera dem Simona Lembi, autrice della domanda portata ieri al question time della Assemblea legislativa, rivolge un appello anche ai partiti del centrodestra per "garantire che questo provvedimento sia al più presto inserito".

Interviene sul caso La Perla anche Michele Bulgarelli, segretario della Cgil di Bologna che boccia il decreto Primo maggio in cui potrebbe essere inserito l’emendamento ‘salva-perline’. Alla possibilità che il governo dia il via libera a un testo in materia di lavoro in cui possa essere inserito un provvedimento che garantire gli ammortizzatori sociali alle dipendenti La Perla rimaste senza coperture economiche, aveva accennato nei giorni scorsi l’assessore Paglia. Una "mossa propagandistica", secondo il segretario della Camera del lavoro. Anzi, un decreto ‘Primo maggio’ sarebbe un "vero sgarbo nei confronti del mondo lavoro", perché finirebbe con il "contrapporre il ‘palazzo’ alle piazze" della festa dei lavoratori. Una mossa, insomma, "che arriva troppo tardi".