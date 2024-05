Regione, patto con la California: "Priorità al clima e all’ambiente"

Dall’alluvione di un anno fa alla tremenda siccità e agli incendi che devastano il Paese sulla costa ovest degli Stati Uniti. Poi la decarbonizzazione dei processi industriali, la promozione delle fonti rinnovabili, l’agricoltura di precisione, la gestione sostenibile dell’acqua. Il ponte tra Emilia-Romagna e California si rinnova e guarda a un futuro sostenibile attraverso il nuovo protocollo d’intesa triennale siglato nella splendida sala dello Stabat Mater all’Archiginnasio di Bologna. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha accolto il governatore americano Gavin Newsom, insieme con la moglie Jennifer Siebel Newsom e la delegazione californiana, per un incontro a porte chiuse prima della firma dell’accordo, a cui hanno partecipato anche Matteo Lepore, sindaco di Bologna nelle vesti di ‘padrone di casa’, e l’ex premier Romano Prodi.

"Anche noi, un anno fa, abbiamo avuto eventi senza precedenti: mesi e mesi senza precipitazioni – racconta Newsom –. Una siccità mai vista, assieme agli incendi. Ogni anno continuiamo ad avere questo linguaggio e a usare le stesse parole: drammatico, estremo, senza precedenti, mentre dovremmo parlare di ‘nuova normalità’. E non si tratta solo di eventi estremi, ma di luoghi, persone, vite. Ecco perché vengo qui con umiltà e porto un po’ di ottimismo: la California è leader mondiale nella transizione ecologica e da trentatré giorni la nostra economia procede solo grazie alle rinnovabili. Sono qui seguendo lo spirito della vostra regione e del mio Stato, con entusiasmo per collaborare e spingerci oltre".

Al centro la volontà di condividere obiettivi e strategie, sotto il comune denominatore della neutralità carbonica da raggiungere entro il 2050 (per la California, invece, entro il 2045) e del passaggio al 100% verso le rinnovabili. Si rinnova così una collaborazione nata ormai nel 2015 a favore, soprattutto, dello sviluppo tecnologico e dei rapporti con la Silicon Valley.

"Non è scontato che una delle principali economie mondiali decida di firmare con noi una collaborazione – aggiunge Bonaccini –. Non ero certo che questa firma ci sarebbe stata, ma oggi è motivo di grande soddisfazione: dobbiamo costruire un’alleanza internazionale non solo tra grandi Paesi, ma tra Regioni e Stati federali, per mettere il pianeta nelle condizioni di darsi da fare". Soddisfatti anche Prodi, "molto contento di partecipare" mentre ricorda gli anni allo Stanford Research Institute, e il sindaco Lepore.