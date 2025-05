Regione, protesta contro la nuova linea ferroviaria

Presidio di protesta, ieri, sotto la sede della Regione Emilia-Romagna a Bologna, dei comitati che si battono sul quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna - Castelbolognese. "L’opera va fatta, ma non in quel modo", è il succo della loro protesta, che prosegue da mesi, in attesa che Rfi presenti la relazione finale dopo il dibattito pubblico che si è chiuso a gennaio. Un’opera "faraonica", che rischia di "sventrare le comunità locali". Così la Regione tira il freno sul progetto con la sottosegretaria alla presidenza, Rontini, che ha risposto all’interpellanza del consigliere di Rete Civica, Mastacchi.