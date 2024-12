Regione, risiko dell’opposizione. A Ugolini mancano certezze. Rischia il posto di capogruppo

Michele de Pascale accelera. Sono questi i giorni decisivi per chiudere i giochi per la giunta, visto che già è stata fissata la data del 13 dicembre per l’insediamento dell’assemblea legislativa. Uno sprint che ha ricadute anche sull’opposizione, tant’è che anche da questo fronte potrebbe arrivare un colpo di scena: Elena Ugolini potrebbe non essere la capogruppo di ’Rete Civica’. Da quello che filtra, infatti, Marco Mastacchi, il più votato della lista civica dell’ex preside del Malpighi, vorrebbe mantenere la guida del gruppo che, tra l’altro, ha permesso alla lista di Ugolini di non raccogliere le firme visto che era già presente in consiglio.

A quel punto per l’ex candidata di centrodestra sarebbe più complesso essere la figura guida dell’opposizione. Che fare? L’alternativa è affidarle uno dei ruoli che compete ai partiti di opposizione. Le caselle di garanzia non sono tante: c’è la vicepresidenza del Consiglio regionale, la guida della Prima Commissione (cioè quella del Bilancio) e due ruoli nell’ufficio di presidenza (questore e segretario). Considerando lo schema di cinque anni fa, quando la Lega era il primo partito del centrodestra, questa volta sarà Fratelli d’Italia a dare le carte e potrebbe occupare tre caselle: vicepresidenza, presidenza della commissione Bilancio e il ruolo di segretario di presidenza. Toccherà, quindi, ai meloniani, nel caso, a rinunciare a un posto per cederlo a Ugolini. E il più papabile potrebbe essere la vicepresidenza del Consiglio.

Ma di certo non c’è nulla. Nel risiko di centrodestra, infatti, a oggi i nomi di FdI in pole sono Annalisa Arletti alla vicepresidenza e Giancarlo Tagliaferri alla Commissione Bilancio; Marta Evangelisti resta capogruppo e il segretario di presidenza probabilmente sarà di FdI. La casella di questore che potrebbe andare a Forza Italia, secondo partito di centrodestra: poltrona che potrebbe occupare Valentina Castaldini se, al suo posto, farà il capogruppo Piero Vignali.

Per la giunta, restano a de Pascale due nodi da sciogliere: l’affollamento di nomi bolognesi e la partita tra le correnti con l’ala Schlein che spinge per avere Stefano Caliandro in giunta. Un ingresso che però molti vedono in salita, perché toglierebbe il posto (finora blindato) al segretario regionale Pd Luigi Tosiani, nonostante i tanti successi dem. Certo il nome di Vincenzo Colla al Lavoro, mentre si preparano anche Isabella Conti (in pole come vicepresidente con delega al Welfare), Alessio Mammi (Agricoltura) e Chiara Gibertoni (Sanità).

Irene Priolo va verso la presidenza del Consiglio, stabile la ’quota millennial’ con Alice Parma e Gessica Allegni. Possibile l’ingresso di Barbara Lori (o Andrea Massari), punto interrogativo su Maria Costi (che in alternativa potrebbe ambire a una commissione), ballottaggio Pignedoli-Piccinini per il M5s e vicino allo scranno Giovanni Paglia per Avs. Come capogruppo Pd crescono le quotazioni dell’assessore uscente Paolo Calvano, ma non è esclusa Emma Petitti. Raffaele Donini punta alla guida della commissione Sanità.