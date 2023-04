"Regole ingiuste alla camera mortuaria"

"Giovedì scorso mia moglie è improvvisamente deceduta a causa di un arresto cardiaco nell’ospedale di Bentivoglio. E le leggi assurde che vigono in quell’ospedale mi permetteranno di vedere mia moglie solamente martedì prossimo un’ora prima della cerimonia funebre". È amareggiato P. C., di Altedo, frazione di Malalbergo, che racconta quello che gli è successo dopo la morte della moglie 70enne: "Ciò significa che mi sarà consentito di rivederla solo la bellezza di 5 giorni dopo. Questo vale per me, per i miei figli, per il fratello di mia moglie e la sua consorte giunti da Brescia e costretti cosi a soggiornare qui a Bologna per 5 giorni".

"Come da regolamento – chiarisce l’Ausl – ai famigliari dei defunti è sempre consentito l’ultimo saluto ai propri cari due ore prima del funerale, e in casi particolari - come nel caso in cui ci siano famigliari che arrivano da fuori Bologna - l’Azienda è flessibile a consentirlo anche in altri momenti. Ad oggi l’Azienda non ha ricevuto alcuna segnalazione dai famigliari della signora deceduta, a cui rivolge le più sentite condoglianze. L’Azienda Usl tiene però a precisare che, proprio in virtù del doppio festivo, per consentire ai parenti dei defunti di stringersi ai propri cari, eccezionalmente nel giorno di Pasqua dalle 8 alle 10 sarà aperto il front office della camera mortuaria di Bentivoglio, consentendo a chi lo desiderasse di portare un saluto ai propri cari".

p. l. t.