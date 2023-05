Regole severe per i cani pericolosi

I casi di aggressioni e morsicature di cani, hanno un trend abbastanza costante. I numeri oscillano, ma senza grandi sbalzi, almeno negli ultimi anni. Secondo i dati del registro morsicature della Regione nel 2022 sono stati registrati a Bologna 277 casi, a Modena 269, a Forlì - Cesena 258, tanto per fare alcuni esempi. L’orso del Trentino costituisce una storia a sè e probabilmente ha aggredito il runner d’istinto pensando di dover difendere i propri tre cuccioli. Prima di decidere l’abbattimento bisogna verificare altre soluzioni, compresa quella di costruire grandi recinti per ricreare l’habitat adatto se non si riesce a trasferire l’animale giudicato pericoloso. Spesso le aggressioni si verificano per negligenza dei proprietari stessi, ma non sempre è possibile individuare le motivazioni del comportamento del cane. A gennaio, nel modenese, un rottweiler ha ucciso la proprietaria all’improvviso senza un motivo apparente. Più o meno nello stesso periodo un pastore maremmano ha assalito la donna che l’aveva in affido, la quale però aveva tentato di impedirgli di avvicinarsi ad una carcassa animale trovata nel bosco. Le regole della Regione prevedono tre diversi livelli di verifica affidati ai veterinari dell’Ausl che vanno dalla rieducazione del cane fino all’eutanasia se si tratta di un soggetto irrecuperabile. Avere un cane costa impegno e sacrificio, soprattutto se si tratta di razze pericolose.

