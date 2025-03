Rekeep, appalti per 25 milioni in Francia

Contratti che valgono complessivamente 25 milioni di euro quelli che si è appena aggiudicato in Francia il Gruppo Rekeep: il colosso con sede a Zola, specializzato nella gestione di immobili, cura del territorio e a supporto dell’attività sanitaria e che occupa complessivamente 26mila dipendenti in Italia e all’estero.

La prima e più corposa aggiudicazione è quella presso le tre strutture dell’Ospedale Cochin – Port Royal, Hôtel Dieu, al centro di Parigi, che ha un valore pari a 20 milioni di euro, una durata di cinque anni, suscettibile di integrazioni, e riguarda i servizi di pulizia, bio-pulizia, raccolta rifiuti interni e lavanderia. Mentre il secondo contratto riguarda 20 stazioni della metropolitana di Lille gestita dalla società Ilévia e ha un valore fino a 5 milioni di euro e una durata di cinque anni, estensibile a 7, per i servizi di pulizia delle aree interne e immediatamente circostanti, la rimozione dei graffiti e la gestione dei rifiuti. Il presidente di Rekeep spa, Claudio Levorato, afferma che "questi nuovi contratti, dopo gli importanti traguardi già raggiunti in Polonia, in Medio Oriente e nella stessa Francia, dimostrano, ancora una volta, la validità della nostra strategia di crescita e di sviluppo estero e confermano concretamente la bontà delle nostre competenze e del modello di business del nostro gruppo".

Il percorso di crescita a livello internazionale ha dato importanti risultati in Francia, dove a Rekeep sono stati affidati negli anni circa venti presidi ospedalieri e oltre cinquanta stazioni della metropolitana. Il contratto più importante è quello che è stato aggiudicato a Rekeep France dall’Ospedale Cochin – Port Royal, Hôtel Dieu di Parigi, un polo che può contare su 1.483 posti letto, che offre cure all’avanguardia nella ricerca e nella tecnologia e che ha sviluppato con successo nuove alternative terapeutiche in chirurgia, farmacologia e radiologia. Le prestazioni richieste riguardano i servizi di pulizia, bio-pulizia, raccolta rifiuti interni e lavanderia presso le tre strutture del complesso ospedaliero.

"Questo rappresenta un’ulteriore conferma del know-how del gruppo nei servizi a valore aggiunto, come quelli a supporto dell’attività sanitaria, che generano circa il 65% del fatturato consolidato", sottolinea Rekeep. Nel dettaglio il secondo contratto è stato invece aggiudicato da parte di Ilévia, la rete di trasporto pubblico dell’area metropolitana di Lille, che serve 95 comuni e 46,8 milioni di passeggeri, grazie a un’ampia gamma di modalità di trasporto e servizi associati e riguarda i servizi di pulizia.

g. m.