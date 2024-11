Rekeep: "Così ricicliamo la plastica per imballaggi"

Plastica che ritorna plastica e che tornerà a proteggere lenzuola e divise sanitarie che rientrano in servizio dopo essere lavate e sanificate. E’ la nuova soluzione sperimentata da Rekeep per il recupero e il riuso del film flessibile da imballaggio utilizzato per la consegna e il ritiro di lenzuola e divise presso le strutture sanitarie che usufruiscono dei servizi di lava-nolo offerti dal Gruppo con sede a Zola Predosa: leader nazionale nel settore della gestione di immobili, territorio e a supporto dell’attività sanitaria. Dopo l’avvio della collaborazione con Movopack, con l’adozione di innovativi packaging riutilizzabili nell’ambito della fornitura del proprio abbigliamento per la radioprotezione, prosegue nella sperimentazione di soluzioni di economia circolare per ridurre l’impatto di imballaggi e confezioni.

In particolare, attraverso la controllata Servizi Ospedalieri Spa sarà la prima azienda in Italia a sperimentare in ambito sanitario la soluzione ‘Re.Wind’, che prevede l’utilizzo di un film in polietilene riciclato al cento per cento che, dopo l’utilizzo, verrà ritirato dalla stessa azienda presso i clienti e riciclato per essere introdotto nuovamente nel ciclo produttivo. Il film utilizzato sarà quindi riciclabile e riciclato in toto.

"Grazie all’adozione della soluzione Re.Wind, Servizi Ospedalieri sarà quindi in grado di ridurre le emissioni in atmosfera per un ammontare pari a 1,15 tonnellate di CO2 per ogni tonnellata di film utilizzato – si legge nella nota di Rekeep – Calcolando che Servizi Ospedalieri ogni anno impiega mediamente 407 tonnellate di polietilene, la nuova soluzione consentirà a regime una riduzione di oltre 468 tonnellate di CO2 annue. Un processo che comporta un evidente vantaggio ambientale rispetto al processo convenzionale".