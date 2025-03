Rekeep, due contratti da 25 milioni in Francia

Il Gruppo Rekeep, tramite la controllata francese, si è aggiudicata due nuovi contratti in Francia del valore complessivo pluriennale pari a 25 milioni per servizi di facility management. Il primo contratto Rekeep France se l’è aggiudicato per l’Ospedale Cochin-Port Royal, Hôtel Dieu di Parigi, polo che conta su 1.483 posti letto e che svolge ricerca e sviluppo in chirurgia, farmacologia e radiologia. L’ospedale offre ogni anno a 8,3 milioni di persone vari servizi. Il contratto ha un valore pluriennale pari a 20 milioni di euro e una durata di 5 anni, suscettibile di integrazioni, e riguarda i servizi di pulizia, bio-pulizia, raccolta rifiuti interni e lavanderia presso le tre strutture del complesso ospedaliero. Il secondo contratto è da Ilévia, la rete di trasporto pubblico dell’area metropolitana di Lille, che serve 95 comuni e 46,8 milioni di passeggeri con un sistema di metropolitana, tram, autobus e altro. Il contratto vale fino a 5 milioni una durata di 5 anni, estensibile a 7.