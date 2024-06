Rekeep per gli studenti migliori. Assegnate 56 borse di studio

Il Gruppo Rekeep, principale player italiano attivo nell’integrated facility management, ha premiato a Bologna 56 tra i migliori studenti e studentesse della città metropolitana, nell’ambito della XIV edizione di KeepCare School, l’iniziativa che sostiene i figli di dipendenti del gruppo conferendo borse di studio in base al merito. A Bologna, in particolare, dove il Gruppo Rekeep è presente con oltre 2.000 dipendenti – che nell’intera regione arrivano a toccare i 3.100 totali – l’edizione di quest’anno ha previsto l’assegnazione di ben 56 riconoscimenti, per un importo complessivo pari a 30.200 mila euro, suddivisi in 43 borse di studio del valore di 400 euro destinate a studetesse e studenti delle scuole superiori, e in 13 borse da 1.000 euro rivolte invece a universitari.

Nel capoluogo emiliano, i migliori studenti delle superiori sono stati Lorenzo Bolognesi e Filippo Maccaferri, diplomatisi rispettivamente con una valutazione di 100/100 e di 99/100. Tra gli universitari, invece, figurano Alice Listante e Nicole Mazzini, con la media rispettivamente di 29,75/30 e 29,60/30. Di seguito l’elenco completo dei 56 vincitori e vincitrici premiati a Bologna. Alle scuole superiori premiati 43 studenti: Zainab Askari, Edoardo Baccolini, Matilda Baldeschi, Serena Bodlli, Lorenzo Bolognesi, Pietro Boschi, Giacomo Caldironi, Edoardo Cassanelli, Elettra Cavrini, Alessia Cerulli, Sara Chaoui Jalal, Sara Colafemmina, Giovanni Corazza, Martina Andra De Luca, Caterina Di Pancrazio, Tommaso Fioresi, Dafne Giagnacovo, Giulia Grazioli, Vera La Terra Bellino, Mary La Terra Bellino, Houda Laouibi, Zineb Laouibi, Filippo Maccaferri, Mariam Barbara Manzanet Lopez, Nicole Martelli, Mattia Masina, Mirko Menditto, Maddalena Mesfun, Greta Miccoli, Ikram Nadif, Sara Porelli, Pietro Reda Porelli, Mattia Scala, Noemi Summo, Gabriele Tanaglia, Giulia Tassoni, Giulia Taurisano, Letizia Taurisano, Aleandra Tedesco, Lucrezia Urso, Matilde Vitali, Selame Yonas, Maia Zare Zirak. Poi 13 premiati tra gli universitari: Sara Barilli, Alessandro Brasa, Nicolò Cancello, Samuele Cancello, Majda El Mahi, Giorgia Fioresi, Michela Graziani, Michel Kurtesi, Alice Listante, Nicole Mazzini, Sara Oliveti, Hieneshaine Ramos, Greta Scaglianti.

"Iniziative come questa sono espressione di una cultura e di una filosofia aziendale come la nostra, basate prima di tutto sulla sincera fiducia nelle capacità e nel potenziale delle persone – ha dichiarato Claudio Levorato, presidente di Rekeep –. Tutte le nostre attività in ambito ambientale, sociale e di governance rappresentano, del resto, una manifestazione concreta del nostro desiderio di rappresentare una presenza solidale nei territori in cui operiamo e, in questa direzione, le borse di studio costituiscono un grande esempio di solidarietà intergenerazionale. In esse, infatti, è connaturata la logica secondo cui chi lavora sostiene chi sta ancora studiando, nella speranza che si possa costruire tutti insieme un futuro migliore. La speranza e l’augurio per tutti i premiati è dunque che, anche grazie al nostro contributo, possano realizzare tutti i loro sogni e le loro aspirazioni".

Marco Principini