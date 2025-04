Rekeep premia 67 studenti. Borse di studio per 36mila euro

Quasi due milioni e mezzo di euro dedicati al sostegno della formazione scolastica dei figli dei suoi dipendenti. Edizione numero 15 per la ‘KeepCare School’ del gruppo Rekeep, azienda leader nazionale nel settore della gestione di immobili, territorio e a supporto dell’attività sanitaria che ha confermato il suo impegno nella promozione del talento individuale e della solidarietà intergenerazionale, premiando a Bologna 67 tra i migliori studenti e studentesse della città, figli di dipendenti del Gruppo, attraverso il conferimento di borse di studio assegnate in base al merito.

A Bologna, dove Rekeep ha 2mila dipendenti, 3mila in tutta la regione, l’edizione di quest’anno ha assegnato 67 riconoscimenti, per complessivi 35.800 euro, suddivisi in 52 borse di studio da 400 euro per studenti delle superiori, e in 15 borse da mille euro per universitari. I migliori studenti delle superiori del bolognese sono stati Tommaso Fioresi, diplomato con 100 e lode, e Alexandru Iaromi, con una media del 9,21. Tra gli universitari, invece, figurano Giorgia Fioresi, laureata con 110/110 e Nicole Mazzini, con la media di 30/30.

Ecco i nomi dei 52 studenti delle superiori premiati: Caterina Di Pancrazio, Anita Abdul, Onima Abdul, Zahira Afta, Serena Bodlli, Edoardo Cassanelli, Alberto Gilli, Alessandro Taddeo Cannata, Pietro Boschi, Noemi Summo, Tommaso Fioresi, Giovanni Vella, Aleandra Tedesco, Noemi Iozzo, Mattia Masina, Alexandra Tovoli, Sara Costagliola, Mattia Scala, Alexandru Iaromi, Zainab Askari, Francesco Kiptiu, Sara Colafemmina, Nicole Martelli, Luigi Potrino, Zaynab Bkir, Andrea Miccoli, Lucrezia Urso, Maia Zare Zirak, Pietro Reda Porelli, Sara Porelli, Zineb Laouibi, Houda Laouibi, Angelica Monti, Marta Manara, Francesco Lenzini, Mirko Menditto, Walid El Mahi, Selame Yonas, Sara Chaoui Jalal, Muditha Anuruddha Peters, Ikram Nadif, Dafne Giagnacovo, Aziza Mawhoub, Edoardo Baccolini, Davide Pullo, Fabrizio Gessaroli, Teresa Langiu, Andrea Baldeschi, Andrew Osariemen Amadin, Maddalena Mesfun, Riad Khan, Eslame Zalfani.

Quindici gli universitari premiati: Giorgia Fioresi, Sarah Desire’e Guzzo, Mattia Veneroso, Nicole Mazzini, Eric Manara, Samuele Cancello, Simone Corazza, Najlaa Habbassi, Filippo Maccaferri, Greta Scaglianti, Lorenzo Bolognesi, Adelisa Beckovic, Giulia Tassoni, Sara Oliveti e Martina Pecora. Dal 2010 ad oggi sono stati premiati 2.398 studenti con l’assegnazione di 4.454 borse di studio.

"Iniziative come questa incarnano la nostra cultura aziendale, che si fonda su una sincera fiducia nelle potenzialità e nel talento delle persone", spiega Claudio Levorato, presidente di Rekeep.