Rekeep, ricavi per 1,29 miliardi Crescono indicatori e portafoglio

Rekeep approva un bilancio con il segno più davanti a tutti i principali indicatori economico-finanziari e al portafoglio totale. "Pur a fronte di un anno estremamente complesso dal punto di vista macroeconomico e caratterizzato da grande incertezza, chiudiamo l’esercizio 2022 con ricavi, marginalità ed utile in crescita rispetto al 2021 – commenta Giuliano Di Bernardo, presidente e amministratore delegato di Rekeep SpA –. Valori positivi che ci consentono di guardare con rinnovata fiducia al nuovo anno", Al 31 dicembre 2022, il Gruppo Rekeep ha registrato ricavi pari a 1,29 miliardi, +15,4% rispetto agli 1,12 miliardi al 31 dicembre 2021. Questo incremento è stato conseguito su tutti i mercati grazie principalmente alla crescita del fatturato delle commesse energetiche e alla buona performance dei mercati internazionali, oltre che alla sostanziale ripresa a pieno regime delle attività di tutte le diverse tipologie di clienti dopo le restrizioni legate al. "In particolare, sul fronte dei mercati internazionali – fa sapere la società – il Gruppo ha beneficiato in Polonia dei rinnovi e degli adeguamenti contrattuali, nonché dello sviluppo di nuovo portafoglio, mentre in Francia sono entrati a regime i servizi di pulizia in ambito sanitario".

Il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a 129,7 milioni, +10,7% rispetto al 2021. Il risultato operativo (Ebit) ammonta a 72,1 milioni, con un lieve incremento dello 0,1% rispetto all’anno precedente. Notevole invece l’incremento dell’utile netto: rispetto al negativo per 21 milioni del 2021, al 31 dicembre 2022 ammonta a 27,5 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto è pari a 449,8 rispetto ai 380,6 milioni del 2021. Il portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni del Gruppo Rekeep al 31 dicembre 2022 è pertanto pari a 3,1 miliardi , in miglioramento del 3,4% rispetto ai 3,0 miliardi al 31 dicembre 2021.