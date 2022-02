Bologna, 15 febbraio 2022 - Formare laici e religiosi impegnati nel mondo ecclesiale, e non solo, per rispondere alle nuove esigenze dei cambiamenti sociali, culturali ed economici. È l’obiettivo del progetto ‘Il bene fatto bene - Scuola Internazionale di Management della Pastorale Creativa’, percorso formativo organizzato da Creativ E-Academy con la...

Bologna, 15 febbraio 2022 - Formare laici e religiosi impegnati nel mondo ecclesiale, e non solo, per rispondere alle nuove esigenze dei cambiamenti sociali, culturali ed economici. È l’obiettivo del progetto ‘Il bene fatto bene - Scuola Internazionale di Management della Pastorale Creativa’, percorso formativo organizzato da Creativ E-Academy con la fondazione Scholas Occurentes e con il sostegno di Fondo Sviluppo di Confcooperative.

La prima lezione della tappa bolognese, tenutasi ieri in Curia, ha visto anche l’intervento del direttore di QN - il Resto del Carlino, Michele Brambilla, per approfondire il tema della comunicazione sotto molteplici punti di vista. A partire proprio da quello ecclesiastico, con un accenno all’intervista televisiva di Papa Francesco a Che tempo che fa. "Ci sono state critiche preventive e postume – spiega Brambilla – ma nessuno può insegnare al Papa come comportarsi. Gli uomini del nostro tempo non vanno frequentemente in chiesa, ma al contrario, vedono spesso la tv e usano i social. Evidentemente, oggi la Chiesa ha bisogno di un cittadino del mondo, che sappia stare vicino alla gente: così ha fatto il Papa. È stato corretto, inoltre, parlare di temi concreti e quotidiani, così come nel Vangelo. Questo non comporta che chi abbia visto la trasmissione necessariamente vorrà avvicinarsi alla Chiesa, ma è certo che oggi il mondo guardi verso quella direzione con maggiore simpatia anche grazie a Francesco, che ha saputo sì comunicare le stesse cose, ma in modo diverso".

E se la comunicazione è in continua evoluzione "nulla è più forte del rapporto umano – conclude Brambilla –. Seguire le mode non serve sempre: la forza della Chiesa è ancora nella presenza e nella testimonianza". La seconda lezione si terrà oggi alle 9 nella sede Confcooperative in via Calzoni 13.

g. d. c.