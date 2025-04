Remo Anzovino, ritorno a Bologna: "In Cineteca la mia formazione"

"Avrò avuto 24-25 anni quando la Cineteca di Bologna mi chiese di musicare dal vivo un classico del cinema muto, quella grande metafora del mondo dello spettacolo e della vita che è Il circo di Charlie Chaplin" racconta Remo Anzovino, in concerto stasera al Teatro San Leonardo di via San Vitale, rivangando i suoi trascorsi di studente. Bologna è, infatti, la città dove il pianista di Pordenone s’è laureato in Giurisprudenza e dove ha fatto la prima pratica d’avvocato coltivando contemporaneamente la passione per la musica che l’ha visto collaborare pure con Lo Stato Sociale in Sono libero. "Ma l’esperienza artistica più formativa è stata quella con la Cineteca, per cui ho musicato pure altri film muti come Nanuk l’esquimese di Flaherty, Diario di una donna perduta di Pabst o Il cameraman di Buster Keaton".

Lo spettacolo si apre con ’Chaplin’, unico inedito contenuto nel recente album dal vivo ’Atelier’ registrato nello studio di Giorgio Celiberti. "Già, quel tema lo scrissi per il finale de Il circo e m’è tornato in mano rovistando gli appunti che avevo messo da parte al tempo. Suonarlo in apertura significa ripercorrere il mio cammino artistico praticamente dall’inizio".

Perché ha scelto come cornice un atelier? "Quando Celiberti mi ha chiesto un’esibizione nel luogo delle sue creazioni, ho pensato che il connubio tra la mia musica e la sua arte potesse funzionare. In fondo finora ho composto 12-13 colonne sonore per i film d’arte, passando da Van Gogh a Frida Kahlo, da Monet a Picasso. Il materiale proviene da due esibizioni con non più di 150 spettatori l’una, affrontate, però, con lo spirito di due clamorosi ‘unplugged’ dell’era Mtv come quelli di Eric Clapton e dei Nirvana per i quali se in studio c’erano cento persone era tanto".

Perché ha deciso di guardarsi indietro? "L’idea di fare il disco dal vivo per i vent’anni di carriera era nata durante il tour per piano solo di Don’t forget to fly, un giro di concerti che m’ha fatto capire quanto la mia struttura pianistica funzionasse nel contatto diretto con la gente. Durante quel cammino, la mia vecchia casa discografica Egea ha ristampato il primissimo disco che ho inciso, Dispari, e mi sono reso conto che tantissimi brani storici di quel periodo come Tabù, Natural mind, Galilei, Igloo li ho praticamente riscritti, da qui l’idea di riunirli in un progetto live nella nuova veste".

Qual è lo spirito di questo progetto? "Appartengo a una generazione cresciuta con artisti che facevano concerti con idee e sonorità completamente diverse da quelle dei dischi. Dal mio punto di vista, un live dove senti eseguire musica nella stessa, identica, forma dell’album non ha molta ragione di esistere".