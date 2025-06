Rendimenti incerti per Aspi, opere in forse

Altre nubi nere si addensano sul Passante di Mezzo. L’Autorità dei Trasporti, infatti, ha deciso di cambiare i rendimenti riconosciuti ai concessionari autostradali, non solo diminuendoli ma rendendone difficile la determinazione. Un’incertezza che va a impattare sui Piani economici finanziari di Autostrade per l’Italia e degli altri concessionari, come Gavio. Un tema che era stato anticipato anche dall’ex ministra Paola De Micheli in un’intervista al Carlino di alcuni giorni fa: in sostanza, il metodo di calcolo delle tariffe è essenziale per determinare gli investimenti da fare, compresa la realizzazione del Passante di Mezzo di Bologna. Opera i cui costi, nel post-Covid, sono esplosi, toccando i tre miliardi di euro.

Nel dettaglio, la delibera Art 75/2025 stabilisce che alcune ’poste figurative’ vengano remunerate a un tasso ridotto e pari all’inflazione e altre siano ulteriormente tagliate del 20%. Si tratta di calcoli tecnici piuttosto complessi, ma l’insieme darebbe un quadro penalizzante per i gestori, convinti che, con le nuove regole, sarebbe di fatto ’impossibile’ pianificare qualsiasi tipo di intervento a lungo termine sulla rete. Tanto che l’Aiscat, ente che rappresenta i principali gruppi autostradali del Paese, sarebbe pronta a fare muro contro questa delibera. Lo scorso martedì - riporta il Sole 24 Ore - i concessionati avrebbero tenuto una riunione, durante la quale il parere degli operatori è stato unanime.

C’è tempo fino al 16 luglio per le controsservazioni dei concessionari, ma tutte le autostrade, da quelle pubbliche a quelle private, sarebbero pronte a tutelare in ogni sede i propri interessi. Il nuovo regime dovrebbe entrare in vigore, nei piani dell’Autorità dei trasporti, il primo gennaio 2026 per le concessioni con periodo regolatorio scaduto e Pef in corso di aggiornamento (22 su 26, compresa Aspi).

a. bon.