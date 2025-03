"Rendo unica la vetrina con i colori del cuore"

"Cercavo soltanto un pretesto per poter nuovamente allestire le vetrine con i colori che porto nel cuore: non vedo l’ora". Francesca Grosso, di SfogliaLab in via Emilia a San Lazzaro, non si fa sfuggire l’occasione: la sfoglina rossoblù, infatti, parteciperà anche quest’anno all’iniziativa per supportare anche in questo modo la squadra.

"Questo è il mio 31esimo anno allo stadio – afferma con orgoglio –: sono molto felice di come sta andando il campionato e, soprattutto, di come sta giocando il nostro amato Bologna. Proprio per supportare il club, sono pronta a riallestire la mia vetrina con qualche maglia in più per l’occasione: ho tanti oggetti che non vedo l’ora di mettere in bella mostra, come una maglia della Champions League che riporta il mio nome e autografata dai giocatori, che arriverà a breve. Così come gagliardetti firmati, tantissimi libri, sciarpe ma anche una maglia che mi fu regalata da Gianluca Pagliuca, a cui sono molto affezionata e gli immancabili tortellini rossoblù realizzati all’uncinetto. E poi, da non dimenticare, le sciarpe che ho preso a Liverpool e Birmingham quando sono andata in trasferta: sono stati momenti magici".

Ma non solo. "Iniziative di questo tipo sono importanti perché colorano la città e rendono le persone sempre più entusiaste di girare nelle nostre strade – ricorda Francesca – ed anche per questo motivo, non vedo l’ora di poter partecipare di nuovo. È sempre bello poter coinvolgere la nostra città in un’atmosfera di tifo e speranza".